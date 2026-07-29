Vérfürdőt rendezhetett egy svájci bárban a magyar férfi – megrázó részletek derültek ki a tárgyaláson

Döbbenetes részletek derültek ki a zürichi büntetőperen annak az 53 éves magyar férfinak az ügyében, akit azzal vádolnak, hogy 2023 augusztusában brutálisan meggyilkolta a Lugano Bar 64 éves csaposát. A keddi tárgyaláson az ügyészség szerint I. Milán előre kitervelten végzett áldozatával, míg a védelem azt állítja, hogy a férfi súlyos téveszmék hatása alatt állt, ezért nem volt beszámítható.

Sokkoló kijelentéseket tett a bíróságon az az 53 éves magyar férfi, akit egy svájci bár csaposának brutális meggyilkolásával vádolnak

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A rákbeteg, életminőségét javító kezelés alatt álló vádlottat kórházi ágyon szállították a zürichi bíróságra, ahol betegágyából vett részt a gyilkossági per tárgyalásán – írja a svájci Blick.

Paprikaspray után hétszer szúrt

A vádirat szerint I. Milán 2023. augusztus 30-án délelőtt rövid időre bement a zürichi Lugano Barba, ahol beszélt a 64 éves Daniel Z.-vel. Ezután átment egy közeli étterembe, ahol dühösen érdeklődött a csapos neve felől, majd nem sokkal később visszatért a bárba, immár titokban egy 13 centiméteres pengéjű késsel és paprikaspray-vel felfegyverkezve.

Az ügyészség szerint

előbb paprikaspray-vel lefújta a csapost, hogy ne tudjon védekezni, majd hétszer megszúrta.

Daniel Z., aki húsz éve dolgozott a bárban, a helyszínen elvérzett.

A vádiratból kiderült, hogy a csapos teljesen véletlen áldozat volt, semmi köze nem volt ahhoz a történethez, amelyet a magyar férfi valóságnak hitt.

13 Jahre Haft und 12 Jahre Landesverweis: Lugano-Bar-Mörder kassiert mehrjährige Haftstrafe. https://t.co/PwOSZTy51R — 20 Minuten (@20min) July 29, 2026

Egy nem létező nőt keresett

Az ügyészség szerint a magyar férfi, I. Milán 2023 júliusa és augusztusa között rendszeresen járta Zürich Langstrasse negyedét, mert meg volt győződve arról, hogy ott tartanak fogva egy Debora nevű nőt és a közös gyermeküket.

A férfi egyre inkább azt hitte, hogy a Lugano Bar környékén tartózkodók szándékosan félrevezetik, és akadályozzák a nő felkutatásában. A vádirat szerint végül arra a következtetésre jutott, hogy Daniel Z. állja útját, ezért elhatározta, hogy megöli.

A tárgyaláson a védő hangsúlyozta: Debora valójában nem létezik, védencének pedig soha nem volt gyermeke. Álláspontja szerint ez is azt bizonyítja, hogy I. Milán téveszmék hatása alatt cselekedett.

Nach der brutalen Tötung von Daniel Z. (†64) in Zürich steht Milan I. (53) vor Gericht. Der Ungar hat laut Anklage sieben Mal mit dem Messer auf den Barmann der Lugano Bar eingestochen. Die Staatsanwaltschaft fordert 16 Jahre Haft und die Verwahrung.... https://t.co/l4OYYPSLF8 pic.twitter.com/HroBRNPZuN — Blick (@Blickch) July 27, 2026

Azt állította, Michael Schumacherrel is találkozott

A védelem fő érve az volt, hogy a magyar férfi nem volt beszámítható. Ügyvédje szerint védence üldöztetéses téveszmékben szenvedett, rendszeresen azt állította, hogy manipulálják a nyomozati iratokat, és összeesküvés folyik ellene.

Az ügyvéd bírálta a pszichiátriai szakvéleményt is, amely 114 oldalon értékelte a vádlott állapotát, de mindössze egy háromórás vizsgálaton alapult.

Szerinte a szakértőnek a férfi viselkedése alapján arra a következtetésre kellett volna jutnia, hogy nem volt beszámítható.