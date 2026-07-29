Vérfürdőt rendezhetett egy svájci bárban a magyar férfi – megrázó részletek derültek ki a tárgyaláson

Döbbenetes részletek derültek ki a zürichi büntetőperen annak az 53 éves magyar férfinak az ügyében, akit azzal vádolnak, hogy 2023 augusztusában brutálisan meggyilkolta a Lugano Bar 64 éves csaposát. A keddi tárgyaláson az ügyészség szerint I. Milán előre kitervelten végzett áldozatával, míg a védelem azt állítja, hogy a férfi súlyos téveszmék hatása alatt állt, ezért nem volt beszámítható.
A rákbeteg, életminőségét javító kezelés alatt álló vádlottat kórházi ágyon szállították a zürichi bíróságra, ahol betegágyából vett részt a gyilkossági per tárgyalásán – írja a svájci Blick.
Paprikaspray után hétszer szúrt
A vádirat szerint I. Milán 2023. augusztus 30-án délelőtt rövid időre bement a zürichi Lugano Barba, ahol beszélt a 64 éves Daniel Z.-vel. Ezután átment egy közeli étterembe, ahol dühösen érdeklődött a csapos neve felől, majd nem sokkal később visszatért a bárba, immár titokban egy 13 centiméteres pengéjű késsel és paprikaspray-vel felfegyverkezve.
Az ügyészség szerint
előbb paprikaspray-vel lefújta a csapost, hogy ne tudjon védekezni, majd hétszer megszúrta.
Daniel Z., aki húsz éve dolgozott a bárban, a helyszínen elvérzett.
A vádiratból kiderült, hogy a csapos teljesen véletlen áldozat volt, semmi köze nem volt ahhoz a történethez, amelyet a magyar férfi valóságnak hitt.
Egy nem létező nőt keresett
Az ügyészség szerint a magyar férfi, I. Milán 2023 júliusa és augusztusa között rendszeresen járta Zürich Langstrasse negyedét, mert meg volt győződve arról, hogy ott tartanak fogva egy Debora nevű nőt és a közös gyermeküket.
A férfi egyre inkább azt hitte, hogy a Lugano Bar környékén tartózkodók szándékosan félrevezetik, és akadályozzák a nő felkutatásában. A vádirat szerint végül arra a következtetésre jutott, hogy Daniel Z. állja útját, ezért elhatározta, hogy megöli.
A tárgyaláson a védő hangsúlyozta: Debora valójában nem létezik, védencének pedig soha nem volt gyermeke. Álláspontja szerint ez is azt bizonyítja, hogy I. Milán téveszmék hatása alatt cselekedett.
Azt állította, Michael Schumacherrel is találkozott
A védelem fő érve az volt, hogy a magyar férfi nem volt beszámítható. Ügyvédje szerint védence üldöztetéses téveszmékben szenvedett, rendszeresen azt állította, hogy manipulálják a nyomozati iratokat, és összeesküvés folyik ellene.
Az ügyvéd bírálta a pszichiátriai szakvéleményt is, amely 114 oldalon értékelte a vádlott állapotát, de mindössze egy háromórás vizsgálaton alapult.
Szerinte a szakértőnek a férfi viselkedése alapján arra a következtetésre kellett volna jutnia, hogy nem volt beszámítható.
Ennek alátámasztására több különös kijelentést is idézett a tárgyaláson. Elmondása szerint I. Milán egy alkalommal azt állította, hogy a svájci rendőrség segédrendőrnek akarta felvenni.
Egy másik esetben pedig azt mondta, hogy találkozott a hétszeres Forma–1-es világbajnok Michael Schumacherrel, akinek egy saját fejlesztésű aerodinamikai találmányt akart eladni a Forma–1 számára.
Már a harmadik ügyvédje védi a magyar férfit
A tárgyaláson az is kiderült, hogy a jelenlegi jogász már a harmadik kirendelt védője a magyar férfinak, aki korábbi ügyvédeivel is elégedetlen volt.
A védő kedden elmondta, eleinte örült, hogy egy emberölési ügy védelmét láthatja el, később azonban világossá vált számára, hogy ügyfele teljesen más elképzeléseket követ.
Többször is hangsúlyozta, hogy egyes indítványokat kizárólag I. Milán kifejezett kérésére terjeszt elő.
A vádlott a tárgyaláson azt is állította, hogy a róla készült biztonsági kamerás felvételeket meghamisították, ezért fel kell menteni, sőt kártérítést is követel az előzetes letartóztatás miatt.
A védelem szerint menteni akart
A védő szerint I. Milán őszintén azt hitte, hogy Deborát a Lugano Bar feletti emeleteken tartják fogva, Daniel Z. pedig megakadályozza őt abban, hogy kiszabadítsa.
Az ügyvéd szerint ezért védence nem gyilkolni akart, hanem úgy vélte, egy szükséghelyzetben cselekszik, és egy mentőakciót hajt végre.
Emiatt álláspontja szerint nem állapítható meg a gyilkossághoz szükséges különös kegyetlenség és gátlástalanság, sőt akár beszámíthatatlannak is nyilváníthatnák.
Az ügyészség ezzel szemben kitartott amellett, hogy a férfi pontosan tudta, mit tesz.
A vádhatóság szerint a pszichiátriai szakértő megállapította, hogy képes volt megfelelően válaszolni a kérdésekre, miközben ő maga tagadta, hogy mentális beteg lenne, és a kezelést is visszautasította.
Megszületett az ítélet
A bíróság szerdán végül gyilkosság miatt 13 év börtönbüntetésre ítélte I. Milánt. Emellett elrendelte a férfi határozatlan idejű biztonsági őrizetét, valamint 12 évre kiutasította Svájcból. A kiszabott büntetésből 998 nap előzetes letartóztatást beszámítanak.
A magyar férfinak az áldozat élettársa részére mintegy 46 ezer svájci frank (csaknem 18 millió forint) sérelemdíjat és kártérítést is meg kell fizetnie. Az ítélet ugyanakkor enyhébb lett az ügyészség által indítványozott 16 év börtönbüntetésnél.