Nem sokon múlt a tragédia: gumimatracos magyar turista okozott káoszt Horvátországban - fotó

Nem éppen hétköznapi látványban volt része a helyieknek néhány nappal ezelőtt a horvátországi Osljak szigetén. A morski.hr szerint ekkor egy magyar turista egy felfújható matracon fekve lazított, amivel nem is lett volna semmi baj, ha mindezt egy medencében vagy egy biztonságos és bekerített strandon teszi, az illető azonban valamiért úgy döntött, a kompkikötő lesz erre a legalkalmasabb. Mindeközben az egyik hajótársaság kompjárata éppen kikötni készült, és már a rámpát is leeresztették, miután mindössze néhány méternyire voltak a parttól, az illetőt azonban a hatalmas monstrum közelsége látszólag egyáltalán nem izgatta.

Gumimatracos magyar turista ringatózott a több ezer tonnás komp mellett / Fotó: Olvasói / https://www.morski.hr/

Gumimatracos magyar turista ringatózott a több ezer tonnás komp mellett

Az eset este 7 körül történt Osljak szigetén. A komp dudált, de a férfit egyáltalán nem érdekelte, mintha nem is hallotta volna. Úgy tudjuk, egy itt nyaraló magyar férfi volt

- árulta el a lapnak egy szemtanú.

A férfi egyébként a Jadran nevű kompot akarta feltartóztatni: ez a hajó rendszeresen közlekedik erre, Prekóból indul 18:40-kor, a másik végállomása pedig Zadar. A 87 méter hosszú monstrum össztömege 3193 tonna, így nem nehéz kitalálni, egy esetleg ütközés esetén ki húzta volna a rövidebbet.

Noha a kikötőbe való beálláskor a hajó már szinte lépésben, négy-hat kilométer/órás sebességgel halad, még így is több tíz méterre lenne szüksége ahhoz, hogy egy vészhelyzet esetén teljesen megálljon. Ilyenkor a kapitány inkább a kitérő manővert választja

– mondta el a Blikknek egy nyugállományú folyami hajó kapitánya. A lap azt is elárulta, ilyen esetekben nemcsak az okozhat bajt, ha a gumimatrac közvetlenül a hajó elé kerül, hanem a nyomában keletkező örvények is veszélyt jelenthetnek, ugyanis beszippanthatta volna a strandolót.

Az esetről a kikötői hatóság is tudomást szerzett, és bár a további fejleményekről egyelőre nem érkezett információ, a Blikk szerint a turista akár több száz eurós bírságra is számíthat, amennyiben eljárás indul ellene: legenyhébb esetben a hajózási szabályok megsértéséért kell felelnie, azonban, ha a hatóságok úgy ítélik meg, veszélybe sodorta mások biztonságát, akkor a bírság több ezer euróra rúghat ki.

Az őrült turisták rémtetteit egyébként hosszan lehetne sorolni: néhány éve például a Pekingi Vadasparkban egy turista kiszállt az autójából, és átmászott a fehér tigrisek kifutóját elkerítő árkon. Az 56 éves férfi sokáig nézett szembe a vadállatokkal, amelyek nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, noha a látogató még provokálta is őket különböző hangokkal. A személyzetnek végül étellel sikerült elterelnie a tigrisek figyelmét, majd petárdákat dobtak be, mielőtt kihozták a férfit, aki csodával határos módon ép bőrrel megúszta a kalandot.