Hatalmas kártérítést követel a magyar nő, akit fejbe talált egy szikla

Kártérítést követel az a magyar turista nő, akit 2021 nyarán Szlovéniában eltalált egy szikla, és súlyos fejsérülést szenvedett.

Több mint 480 ezer eurót követel a magyar turista, akit fejbe talált egy szikla Szlovéniában (A kép illusztráció) Forrás: Pexels

Több mint 480 ezer eurót követel a magyar turista, akit fejbe talált egy szikla

Több mint 480 ezer euró (kb 170 millió forint) kártérítést követel az a magyar turista, akit 2021. július 25-én fejbe talált egy lezuhanó szikla a szlovéniai Vintgar-szurdokban. A nő most a szlovén államot és a népszerű látványosság működtetésében érintett szervezeteket perli, a ljubljanai bíróságon pedig már egyezségi ajánlatot is kapott.

Klara Erika Lipcsei férjével, lányával és unokaöccsével kirándult a Bled közelében fekvő szurdokban, amikor a hegyoldalról leszakadt egy hatalmas szikla. A kőtömb egy másik sziklának csapódott, darabokra tört, majd az egyik darab közvetlenül fejbe találta a magyar nőt.

A súlyosan sérült turistát hegyimentők látták el, majd katonai helikopterrel a ljubljanai kórházba szállították. Több hétig kómában feküdt, három életmentő műtéten esett át, és újra meg kellett tanulnia beszélni, enni és lélegezni. Maradandó egészségkárosodása miatt korábbi logopédusi munkáját sem tudja folytatni.

A kereset a szlovén állam, a Triglavi Nemzeti Park és a belépődíjat szedő turisztikai szervezet ellen irányul. A felperes szerint mindhárom fél felelőssé tehető a történtekért. Az ügyvéd közlése szerint a másik oldal korrekt egyezségi ajánlatot tett, amelyet a magyar nő a következő tárgyalásig mérlegelhet.– írta meg a Dnevnik.si.

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