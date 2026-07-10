Évekig várt az életmentő műtétre, végül a donor szerv miatt lett rákos

A 45 éves svéd Rayen Rodriguez éveken át súlyos fájdalmakkal élt, és úgy tűnt, egy májátültetés végre új esélyt ad számára. A beavatkozás azonban tragikus fordulatot vett: néhány héttel később kiderült, hogy a donor máj már egy fel nem ismert emlőrák áttéteit hordozta. Az édesanya most maga is daganatos betegséggel küzd, és kemoterápiás kezelésre szorul – írja a Bild.
A nő egy ritka, genetikai eredetű krónikus betegségben szenved, amelynek következtében ciszták alakultak ki a májában és a veséiben. Állapota az évek során folyamatosan romlott: a fájdalmak egyre elviselhetetlenebbek lettek, a kimerültség pedig teljesen ellehetetlenítette a mindennapjait.
A végén már csak azt mondtam, hogy ez nem élet, az orvosok azt tehetnek velem, amit akarnak
– idézte fel a svéd Dagens Nyheter című lapnak.
Úgy hitte, végre új életet kezdhet
Hónapok várakozása után végre megérkezett a hír, hogy találtak számára megfelelő donor májat. A sikeres transzplantáció után az orvosok megmutatták neki az eltávolított beteg máját: a normálisan körülbelül másfél kilogrammos szerv csaknem hat kilogrammot nyomott.
Rayen ekkor döbbent rá, milyen súlyos állapotban volt valójában, és úgy érezte, végre maga mögött hagyhatja a szenvedést. Az öröm azonban rövid ideig tartott.
Nem sokkal később véres lett a vizelete, és ismét jelentkezett a rendkívüli fáradtság. Az orvosok először arra gyanakodtak, hogy a veséit is megtámadta a betegsége.
A CT-vizsgálat sokkoló igazságot derített ki
A képalkotó vizsgálat azonban egészen más eredményt hozott: az átültetett májban gyanús elváltozást találtak. A szövettani vizsgálat megerősítette a legrosszabb forgatókönyvet:
a donor szervet emlőrákból származó áttétek fertőzték meg.
Mivel Rayennek nem volt emlőrákja, az orvosok szerint egyetlen magyarázat maradt: a daganatos sejtek már a donor szervvel együtt kerültek a szervezetébe.
Teljesen összetörtem. Ez egyszerűen túl sok volt
– mondta a gyógypedagógusként dolgozó nő.
Rendkívül ritka, de ismert kockázat
A szakemberek szerint rendkívül ritka, hogy egy szervátültetés során daganatos sejtek kerüljenek át a beteg szervezetébe.
Nemzetközi adatok alapján tízezer transzplantációból mindössze három-hat ilyen eset fordul elő.
A donor nő a stockholmi Karolinska Egyetemi Kórházban hunyt el. Egy betegjogi szervezet szerint mellimplantátumai voltak, és elképzelhető, hogy ez megnehezítette az emlőrák felismerését a szervkivétel előtt. Ezt az összefüggést azonban nem sikerült bizonyítani.
A kórház belső vizsgálatot indított. Gabriel Oniscu orvosigazgató szerint elképzelhető, hogy a daganatos elváltozások annyira aprók voltak, hogy a rendelkezésre álló vizsgálatokkal nem lehetett kimutatni őket. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vizsgálat nem tárt fel mulasztást vagy szakmai hibát a szervkivétel során.
Ismét donorra vár
Ugyanattól a donortól más betegek is kaptak szerveket, őket a kórház értesítette a történtekről.
Rayen Rodrigueznek most újabb májátültetésre lesz szüksége, amelyet kemoterápiás kezelés követ majd.
Attól félek, hogy ebből már nem épülök fel
– mondta.
Ennek ellenére továbbra sem mondott le arról, hogy egyszer ismét teljes életet élhessen.
Remélem, hogy minden rendbe jön, újra utazhatok, és spontán élhetem az életemet
– fogalmazott.
Nem minden daganatos történet végződik tragédiával: egy fiatal édesanya minden várakozást felülírva győzte le a betegséget.