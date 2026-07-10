Évekig várt az életmentő műtétre, végül a donor szerv miatt lett rákos

A 45 éves svéd Rayen Rodriguez éveken át súlyos fájdalmakkal élt, és úgy tűnt, egy májátültetés végre új esélyt ad számára. A beavatkozás azonban tragikus fordulatot vett: néhány héttel később kiderült, hogy a donor máj már egy fel nem ismert emlőrák áttéteit hordozta. Az édesanya most maga is daganatos betegséggel küzd, és kemoterápiás kezelésre szorul – írja a Bild.

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A nő egy ritka, genetikai eredetű krónikus betegségben szenved, amelynek következtében ciszták alakultak ki a májában és a veséiben. Állapota az évek során folyamatosan romlott: a fájdalmak egyre elviselhetetlenebbek lettek, a kimerültség pedig teljesen ellehetetlenítette a mindennapjait.

A végén már csak azt mondtam, hogy ez nem élet, az orvosok azt tehetnek velem, amit akarnak

– idézte fel a svéd Dagens Nyheter című lapnak.

Úgy hitte, végre új életet kezdhet

Hónapok várakozása után végre megérkezett a hír, hogy találtak számára megfelelő donor májat. A sikeres transzplantáció után az orvosok megmutatták neki az eltávolított beteg máját: a normálisan körülbelül másfél kilogrammos szerv csaknem hat kilogrammot nyomott.

Rayen ekkor döbbent rá, milyen súlyos állapotban volt valójában, és úgy érezte, végre maga mögött hagyhatja a szenvedést. Az öröm azonban rövid ideig tartott.

Nem sokkal később véres lett a vizelete, és ismét jelentkezett a rendkívüli fáradtság. Az orvosok először arra gyanakodtak, hogy a veséit is megtámadta a betegsége.

A CT-vizsgálat sokkoló igazságot derített ki

A képalkotó vizsgálat azonban egészen más eredményt hozott: az átültetett májban gyanús elváltozást találtak. A szövettani vizsgálat megerősítette a legrosszabb forgatókönyvet:

a donor szervet emlőrákból származó áttétek fertőzték meg.

Hon fick cancer från donatorn - Rayen Rodriguez, 45, fick chansen till ett friskare liv genom levertransplantation. Men organet visade sig ha metastaser från en oupptäckt bröstcancer. https://t.co/Ux7Oco73Ec — Patientmakt (@PatientCV) July 7, 2026

Mivel Rayennek nem volt emlőrákja, az orvosok szerint egyetlen magyarázat maradt: a daganatos sejtek már a donor szervvel együtt kerültek a szervezetébe.

Teljesen összetörtem. Ez egyszerűen túl sok volt

– mondta a gyógypedagógusként dolgozó nő.

Rendkívül ritka, de ismert kockázat

A szakemberek szerint rendkívül ritka, hogy egy szervátültetés során daganatos sejtek kerüljenek át a beteg szervezetébe.

Nemzetközi adatok alapján tízezer transzplantációból mindössze három-hat ilyen eset fordul elő.

A donor nő a stockholmi Karolinska Egyetemi Kórházban hunyt el. Egy betegjogi szervezet szerint mellimplantátumai voltak, és elképzelhető, hogy ez megnehezítette az emlőrák felismerését a szervkivétel előtt. Ezt az összefüggést azonban nem sikerült bizonyítani.