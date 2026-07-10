Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

A Balatonnál fellázadtak Vitézy Dávid nagyszabású terve ellen

donor szerv

Évekig várt az életmentő műtétre, végül a donor szerv miatt lett rákos

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Új életet remélt a májátültetéstől, ám néhány héttel később lesújtó hírt kapott: a donor szerv már egy fel nem ismert emlőrák áttéteit hordozta. A svéd édesanya most maga is a rákkal küzd.
Link másolása
Vágólapra másolva!
donor szervvizsgálatdaganatos

A 45 éves svéd Rayen Rodriguez éveken át súlyos fájdalmakkal élt, és úgy tűnt, egy májátültetés végre új esélyt ad számára. A beavatkozás azonban tragikus fordulatot vett: néhány héttel később kiderült, hogy a donor máj már egy fel nem ismert emlőrák áttéteit hordozta. Az édesanya most maga is daganatos betegséggel küzd, és kemoterápiás kezelésre szorul – írja a Bild

Surgeons operating a liver transplantation
Illusztráció
Fotó: Shutterstock

A nő egy ritka, genetikai eredetű krónikus betegségben szenved, amelynek következtében ciszták alakultak ki a májában és a veséiben. Állapota az évek során folyamatosan romlott: a fájdalmak egyre elviselhetetlenebbek lettek, a kimerültség pedig teljesen ellehetetlenítette a mindennapjait.

A végén már csak azt mondtam, hogy ez nem élet, az orvosok azt tehetnek velem, amit akarnak

– idézte fel a svéd Dagens Nyheter című lapnak.

Úgy hitte, végre új életet kezdhet

Hónapok várakozása után végre megérkezett a hír, hogy találtak számára megfelelő donor májat. A sikeres transzplantáció után az orvosok megmutatták neki az eltávolított beteg máját: a normálisan körülbelül másfél kilogrammos szerv csaknem hat kilogrammot nyomott.

Rayen ekkor döbbent rá, milyen súlyos állapotban volt valójában, és úgy érezte, végre maga mögött hagyhatja a szenvedést. Az öröm azonban rövid ideig tartott.

Nem sokkal később véres lett a vizelete, és ismét jelentkezett a rendkívüli fáradtság. Az orvosok először arra gyanakodtak, hogy a veséit is megtámadta a betegsége.

A CT-vizsgálat sokkoló igazságot derített ki

A képalkotó vizsgálat azonban egészen más eredményt hozott: az átültetett májban gyanús elváltozást találtak. A szövettani vizsgálat megerősítette a legrosszabb forgatókönyvet: 

a donor szervet emlőrákból származó áttétek fertőzték meg.

Mivel Rayennek nem volt emlőrákja, az orvosok szerint egyetlen magyarázat maradt: a daganatos sejtek már a donor szervvel együtt kerültek a szervezetébe.

Teljesen összetörtem. Ez egyszerűen túl sok volt

– mondta a gyógypedagógusként dolgozó nő.

Rendkívül ritka, de ismert kockázat

A szakemberek szerint rendkívül ritka, hogy egy szervátültetés során daganatos sejtek kerüljenek át a beteg szervezetébe. 

Nemzetközi adatok alapján tízezer transzplantációból mindössze három-hat ilyen eset fordul elő.

A donor nő a stockholmi Karolinska Egyetemi Kórházban hunyt el. Egy betegjogi szervezet szerint mellimplantátumai voltak, és elképzelhető, hogy ez megnehezítette az emlőrák felismerését a szervkivétel előtt. Ezt az összefüggést azonban nem sikerült bizonyítani.

A kórház belső vizsgálatot indított. Gabriel Oniscu orvosigazgató szerint elképzelhető, hogy a daganatos elváltozások annyira aprók voltak, hogy a rendelkezésre álló vizsgálatokkal nem lehetett kimutatni őket. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vizsgálat nem tárt fel mulasztást vagy szakmai hibát a szervkivétel során.

Ismét donorra vár

Ugyanattól a donortól más betegek is kaptak szerveket, őket a kórház értesítette a történtekről.

Rayen Rodrigueznek most újabb májátültetésre lesz szüksége, amelyet kemoterápiás kezelés követ majd.

Attól félek, hogy ebből már nem épülök fel

– mondta.

Ennek ellenére továbbra sem mondott le arról, hogy egyszer ismét teljes életet élhessen.

Remélem, hogy minden rendbe jön, újra utazhatok, és spontán élhetem az életemet

 – fogalmazott.

Nem minden daganatos történet végződik tragédiával: egy fiatal édesanya minden várakozást felülírva győzte le a betegséget.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!