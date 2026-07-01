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Thaiföld

Csaknem 100 majom szökött meg egy thaiföldi kifutóból

1 órája
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Versenyt futnak az idővel a thaiföldi hatóságok, miután közel száz makákó megszökött egy állattartó központból. A majomszökés miatt a rendőröket és több hatóság munkatársait is mozgósították, hogy még a városban okozott károk előtt befogják az állatokat.
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Thaiföldmajommakákó

Nagyszabású befogóakció indult Thaiföldön, miután csaknem száz majom megszökött a Lopburi városában működő állatgondozó központ egyik kifutójából.

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Durva majomszökés Thaiföldön
Fotó: Twitter/X

A hatóságok tájékoztatása szerint a szökés kedden reggel történt a Lopburi Municipality Animal Nursery területén. Az ott dolgozóknak ugyanakkor sikerült megakadályozniuk, hogy a kifutókban tartott további több mint ezer makákó is kövesse a szökevényeket.

A polgármester azonnal elrendelte, hogy a rendőrség és más illetékes szervezetek közösen kezdjék meg az állatok felkutatását és befogását, mielőtt azok jelentősebb károkat okoznának a környéken.

Lopburi hosszú évek óta a szabadon élő hosszúfarkú makákóiról ismert. A városban minden évben megrendezik a híres Majombüfé Fesztivált is, amely turisták ezreit vonzza.

A helyzet azonban az elmúlt években egyre nagyobb problémát jelentett.

Az állatok a táplálék megszerzése érdekében egyre agresszívebben viselkedtek, több támadás és konfliktus is történt a helyiek és a turisták között.

Emiatt a thaiföldi nemzeti parkokért, vadvilágért és növényvédelemért felelős hatóság 2024-ben úgy döntött, hogy mintegy 2500 makákót befognak, és nagyméretű kifutókba költöztetnek. A most megszökött állatok is ezek közül kerültek ki – írja az UPI.

A hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy mielőbb visszafogják az elszökött majmokat, és megakadályozzák, hogy veszélyt jelentsenek a lakosságra vagy további károkat okozzanak.

Majomtámadás Thaiföldön

Thaiföldi nyaralása közben érte támadás az ismert német influenszert Krabi térségében. A majomtámadás során több állat rátámadt, egyikük a bal vádlijába harapott, ami miatt később kórházi kezelésre volt szükség.

 

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