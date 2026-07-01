Csaknem 100 majom szökött meg egy thaiföldi kifutóból

Nagyszabású befogóakció indult Thaiföldön, miután csaknem száz majom megszökött a Lopburi városában működő állatgondozó központ egyik kifutójából.

Durva majomszökés Thaiföldön

Fotó: Twitter/X

A hatóságok tájékoztatása szerint a szökés kedden reggel történt a Lopburi Municipality Animal Nursery területén. Az ott dolgozóknak ugyanakkor sikerült megakadályozniuk, hogy a kifutókban tartott további több mint ezer makákó is kövesse a szökevényeket.

A polgármester azonnal elrendelte, hogy a rendőrség és más illetékes szervezetek közösen kezdjék meg az állatok felkutatását és befogását, mielőtt azok jelentősebb károkat okoznának a környéken.

Lopburi hosszú évek óta a szabadon élő hosszúfarkú makákóiról ismert. A városban minden évben megrendezik a híres Majombüfé Fesztivált is, amely turisták ezreit vonzza.

A helyzet azonban az elmúlt években egyre nagyobb problémát jelentett.

Az állatok a táplálék megszerzése érdekében egyre agresszívebben viselkedtek, több támadás és konfliktus is történt a helyiek és a turisták között.

🐒 MONKEY MAYHEM IN THAILAND! 🚨 Nearly 100 monkeys staged a MASSIVE prison break Tuesday morning from their enclosure in Lopburi! 😱 Staff managed to stop over 1,000 others from following, but the escapees are now on the loose! 🏃‍♂️💨



👮‍♀️ Mayor Chamroen Salacheep has mobilized… — Happy Mag (@HappyMagTV) July 1, 2026

Emiatt a thaiföldi nemzeti parkokért, vadvilágért és növényvédelemért felelős hatóság 2024-ben úgy döntött, hogy mintegy 2500 makákót befognak, és nagyméretű kifutókba költöztetnek. A most megszökött állatok is ezek közül kerültek ki – írja az UPI.

A hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy mielőbb visszafogják az elszökött majmokat, és megakadályozzák, hogy veszélyt jelentsenek a lakosságra vagy további károkat okozzanak.

Majomtámadás Thaiföldön

Thaiföldi nyaralása közben érte támadás az ismert német influenszert Krabi térségében. A majomtámadás során több állat rátámadt, egyikük a bal vádlijába harapott, ami miatt később kórházi kezelésre volt szükség.