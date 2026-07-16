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malária

Áttörést hozott a malária elleni vakcina, mégis sok gyermek marad védelem nélkül

30 perce
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Afrikai országokban már csökkentek a súlyos maláriás megbetegedések, miközben több millió oltóanyag jutott el a veszélyeztetett térségekbe. A malária elleni vakcina tartósabb védelméhez négy adag szükséges, Kamerunban azonban a gyermekek mindössze 25 százaléka kapta meg az utolsó oltást.
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maláriaafrikábanoltás

A malária elleni vakcina jelentős védelmet nyújthat az afrikai gyermekeknek, és több vizsgálat szerint három adag után az első évben több mint 50 százalékkal csökkentheti a klinikai megbetegedések számát. Az RTS,S vakcina negyedik, emlékeztető adagját azonban sok gyermek nem kapja meg, ezért az oltási programok hatékonyságát az alacsony átoltottság is veszélyezteti.

A malária elleni vakcina csökkentheti a súlyos megbetegedések és halálesetek számát Afrikában, sok gyermek azonban nem kapja meg a negyedik adagot., Illustration of a Plasmodium parasite, the unicellular organism responsible for infecting red blood cells in malaria. This protozoan is transmitted by mosquitoes and has a complex life cycle involving both insect and vertebrate hosts. (Photo by RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU / Science Photo Library via AFP)
A malária elleni vakcina csökkentheti a súlyos megbetegedések és halálesetek számát Afrikában, sok gyermek azonban nem kapja meg a negyedik adagot. (A képen a maláriát okozó Plasmodium parazita látható, amely a vörösvértesteket fertőzi meg) Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Az RTS,S malária elleni vakcina több afrikai országban már bekerült a gyermekek rutinoltási programjába, és az eddigi adatok szerint csökkentheti a súlyos megbetegedések és a halálesetek számát. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy sok gyermek nem kapja meg a negyedik, emlékeztető adagot, pedig ez szükséges a tartósabb védelemhez.

Csökkent a maláriás esetek száma Afrikában

Kamerun 2024-ben elsőként építette be az RTS,S vakcinát a nemzeti oltási programjába. Az országban abban az évben becslések szerint 7,6 millió maláriás megbetegedést és 11 700 halálesetet regisztráltak.

A kameruni Nemzeti Maláriaellenes Program szerint 2025-ben 33 ezerrel kevesebb esetet jelentettek, mint egy évvel korábban.

 A szakemberek szerint a vakcina hozzájárult a csökkenéshez, pontos hatását azonban egyelőre nem lehet különválasztani a szúnyoghálók, a gyors kezelés és más védekezési intézkedések eredményeitől.

Három adag után jelentős védelmet ad

A WHO 2021-ben ajánlotta szélesebb körű használatra az RTS,S vakcinát. A Ghánában, Kenyában és Malawiban végzett kísérleti programok szerint az oltás 13 százalékkal csökkentette a halálozást az oltásra jogosult gyermekek körében.

szúnyog A picture taken on August 23, 2016 in Lille, northern France, shows a mosquito on a person's arm. Mosquitoes are the worlds deadliest animals, killing hundreds of thousands of people each year by spreading diseases such as malaria, dengue, yellow fever, chikungunya and Zika. As climate change extends mosquito habitats and lengthens breeding seasons, health experts warn the insects are moving into new regions, raising the risk of future outbreaks. Scientists are also searching why mosquitoes target some people more than others. (Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)
Új fegyver a szúnyogok ellen a fokhagyma
Fotó: PHILIPPE HUGUEN / AFP

Más afrikai klinikai vizsgálatokban az RTS,S és az újabb R21 vakcina három adag után az első évben több mint 50 százalékkal mérsékelte a klinikai maláriás esetek számát. A Gavi támogatásával eddig több mint 52 millió adag jutott el 25 magas kockázatú afrikai országba.

Sokan nem kapják meg a negyedik oltást

Kamerunban az első három adagot hat-, hét- és kilenc hónapos korban adják be. Az első dózis átoltottsága 2024 és 2025 között 66-ról 68 százalékra, a másodiké 53-ról 58 százalékra, a harmadiké pedig 48-ról 59 százalékra emelkedett.

A kétéves kor körül esedékes negyedik adagot 2025-ben azonban csak a gyermekek 25 százaléka kapta meg. Ghánában, Kenyában és Malawiban az első oltásnál még 80 százalékos volt a lefedettség, a negyediknél már csak 46 százalék.

 A későbbi adagok gyakran az utazási költségek, az emlékeztetők hiánya, a gyenge utánkövetés és a családok egyéb kötelezettségei miatt maradnak el – olvasható a BBC riportjában.

Új remény a malária ellen: megtalálták a parazita „Achilles-sarkát”

Nemzetközi kutatócsoport vizsgálta, hogyan osztódik és fejlődik a Plasmodium parazita, amely a malária betegséget okozza. A kutatás során megtalálták és elnevezték az ARK1 nevű fehérjét, amely kulcsszerepet játszik a parazita sejtosztódásában és életciklusában. Az eredményeket a Nature Communications tudományos folyóiratban publikálták.

A malária még mindig a világ egyik leghalálosabb fertőző betegsége, mert a Plasmodium-paraziták villámgyorsan szaporodnak az emberi szervezetben és a szúnyogokban is. Most egy nemzetközi kutatócsoport olyan gyenge pontra bukkant, ami új gyógyszerek fejlesztését gyorsíthatja fel: azonosítottak egy fehérjét, amely nélkül a kórokozó képtelen végigvinni az életciklusát.

 

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