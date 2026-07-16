Áttörést hozott a malária elleni vakcina, mégis sok gyermek marad védelem nélkül

A malária elleni vakcina jelentős védelmet nyújthat az afrikai gyermekeknek, és több vizsgálat szerint három adag után az első évben több mint 50 százalékkal csökkentheti a klinikai megbetegedések számát. Az RTS,S vakcina negyedik, emlékeztető adagját azonban sok gyermek nem kapja meg, ezért az oltási programok hatékonyságát az alacsony átoltottság is veszélyezteti.

A malária elleni vakcina csökkentheti a súlyos megbetegedések és halálesetek számát Afrikában, sok gyermek azonban nem kapja meg a negyedik adagot. (A képen a maláriát okozó Plasmodium parazita látható, amely a vörösvértesteket fertőzi meg) Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Az RTS,S malária elleni vakcina több afrikai országban már bekerült a gyermekek rutinoltási programjába, és az eddigi adatok szerint csökkentheti a súlyos megbetegedések és a halálesetek számát. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy sok gyermek nem kapja meg a negyedik, emlékeztető adagot, pedig ez szükséges a tartósabb védelemhez.

Csökkent a maláriás esetek száma Afrikában

Kamerun 2024-ben elsőként építette be az RTS,S vakcinát a nemzeti oltási programjába. Az országban abban az évben becslések szerint 7,6 millió maláriás megbetegedést és 11 700 halálesetet regisztráltak.

A kameruni Nemzeti Maláriaellenes Program szerint 2025-ben 33 ezerrel kevesebb esetet jelentettek, mint egy évvel korábban.

A szakemberek szerint a vakcina hozzájárult a csökkenéshez, pontos hatását azonban egyelőre nem lehet különválasztani a szúnyoghálók, a gyors kezelés és más védekezési intézkedések eredményeitől.

Három adag után jelentős védelmet ad

A WHO 2021-ben ajánlotta szélesebb körű használatra az RTS,S vakcinát. A Ghánában, Kenyában és Malawiban végzett kísérleti programok szerint az oltás 13 százalékkal csökkentette a halálozást az oltásra jogosult gyermekek körében.

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Fotó: PHILIPPE HUGUEN / AFP

Más afrikai klinikai vizsgálatokban az RTS,S és az újabb R21 vakcina három adag után az első évben több mint 50 százalékkal mérsékelte a klinikai maláriás esetek számát. A Gavi támogatásával eddig több mint 52 millió adag jutott el 25 magas kockázatú afrikai országba.

Sokan nem kapják meg a negyedik oltást

Kamerunban az első három adagot hat-, hét- és kilenc hónapos korban adják be. Az első dózis átoltottsága 2024 és 2025 között 66-ról 68 százalékra, a másodiké 53-ról 58 százalékra, a harmadiké pedig 48-ról 59 százalékra emelkedett.

A kétéves kor körül esedékes negyedik adagot 2025-ben azonban csak a gyermekek 25 százaléka kapta meg. Ghánában, Kenyában és Malawiban az első oltásnál még 80 százalékos volt a lefedettség, a negyediknél már csak 46 százalék.

A későbbi adagok gyakran az utazási költségek, az emlékeztetők hiánya, a gyenge utánkövetés és a családok egyéb kötelezettségei miatt maradnak el – olvasható a BBC riportjában.