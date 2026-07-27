Több ezren tüntettek a tömegturizmus ellen Mallorcán

Emberek ezrei vonultak Mallorca utcáira a hétvégén, hogy a nyári szezon csúcspontján tiltakozzanak a tömegturizmus és annak a spanyol szigeten tapasztalható életre gyakorolt hatásai ellen. A demonstráció szervezői szerint a szigeten az elmúlt évtizedekben olyan gazdasági modell alakult ki, amely teljesen kicsúszott az ellenőrzés alól.
Tarthatatlan lett a helyzet a helyi lakosoknak Mallorca szigetén
A „Mallorca a törésponton” szlogen alatt tüntetők a szigetre látogatók számának korlátozását követelték, különösen súlyosként megjelölve a lakhatási helyzetet. A tiltakozást a Kevesebb Turizmus, Több Élet nevű platform szervezte - írta az RTL Today.
A résztvevők azzal érveltek, hogy a turizmus már rég túlmutat a sziget teherbíró képességén.
Nekünk, helyieknek is képesnek kell lennünk a saját szigetünkön élni
- hangsúlyozták a tüntetők, a közlekedést, a klímaváltozást, a környezetszennyezést és az elpazarolt erőforrásokat jelölve meg okként arra, hogy utcára vonuljanak és kijelentsék, elég volt.
A tiltakozók olyan táblákat vittek magukkal, mint „Turisták, menjetek haza”, „Mallorca túlfoglalt”, „Nincs több kapacitás” és „A turizmus-szökőár elsöpör minket”. A szervezők elmondták: Mallorca az elmúlt évtizedekben olyan gazdasági modellt épített ki, amely teljesen kezelhetetlenné vált.
A turizmus általános visszafogását és a látogatószám maximalizálását követelték, azzal érvelve, hogy a szigetnek egy másfajta modellre van szüksége, amelyben a minőség megelőzi a puszta mennyiséget. A tüntetések során a rendőrséggel való összecsapásokról is érkeztek jelentések.
Lakhatási válság alakult ki a szigeten a turisták miatt
Mallorca lakáspiaca különösen súlyos nyomás alatt áll. A turizmusban, a kiskereskedelemben vagy az egészségügyben dolgozók közül sokan ma már alig engedhetnek meg maguknak többet egy szobánál. Mások olyan alternatívákra kényszerültek, mint a lakókocsik vagy a rendkívül szegényes környékeken lévő szállások.
A jelentések szerint a szigeten több mint 100 000 ingatlant használnak kizárólag turisták fogadására, legálisan és illegálisan egyaránt.
Több helyi lakos úgy véli, hogy a lakóépületekben lévő rövid távú lakáskiadások megtiltása és a tervezett gépjármű-korlátozások nem jelentenek kellően radikális megoldást. A tüntetők szerint a turisták miatt már a strandokra is nehéz lejutni, sőt gyakran már csak a téli hónapokban lehetséges.
Az elmúlt 20 évben Mallorca lakossága 280 000-ről 1,25 millióra nőtt, míg a turisztikai igények 7,5 millióról alig több mint 19 millióra emelkedtek - írta az Independent. A viszonylag kicsi szigetet a tavalyi évben 13 millió turista látogatta meg.