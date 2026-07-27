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Több ezren tüntettek a tömegturizmus ellen Mallorcán

1 órája
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A kis sziget lakosai a turisták számának korlátozását követelik, azzal érvelve, hogy a sziget jelenlegi turisztikai modellje fenntarthatatlanná vált. 2025-ben több mint 13 millió ember látogatta meg Mallorcát, ahol lakhatási válság alakult ki a turistáknak fenntartott szállások miatt.
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mallorcatüntetésturizmus

Emberek ezrei vonultak Mallorca utcáira a hétvégén, hogy a nyári szezon csúcspontján tiltakozzanak a tömegturizmus és annak a spanyol szigeten tapasztalható életre gyakorolt hatásai ellen. A demonstráció szervezői szerint a szigeten az elmúlt évtizedekben olyan gazdasági modell alakult ki, amely teljesen kicsúszott az ellenőrzés alól.

Tarthatatlan lett a helyzet a helyi lakosoknak Mallorca szigetén
A tömegturizmus ellen tiltakozók ismét utcára vonultak Mallorcán: a demonstrálók szerint az elszálló lakhatási költségek és a túlzsúfoltság egyre élhetetlenebbé teszik a szigetet a helyiek számára
Fotó: JAIME REINA/AFP

Tarthatatlan lett a helyzet a helyi lakosoknak Mallorca szigetén

A „Mallorca a törésponton” szlogen alatt tüntetők a szigetre látogatók számának korlátozását követelték, különösen súlyosként megjelölve a lakhatási helyzetet. A tiltakozást a Kevesebb Turizmus, Több Élet nevű platform szervezte - írta az RTL Today.

A résztvevők azzal érveltek, hogy a turizmus már rég túlmutat a sziget teherbíró képességén.

Nekünk, helyieknek is képesnek kell lennünk a saját szigetünkön élni

- hangsúlyozták a tüntetők, a közlekedést, a klímaváltozást, a környezetszennyezést és az elpazarolt erőforrásokat jelölve meg okként arra, hogy utcára vonuljanak és kijelentsék, elég volt.

A tiltakozók olyan táblákat vittek magukkal, mint „Turisták, menjetek haza”, „Mallorca túlfoglalt”, „Nincs több kapacitás” és „A turizmus-szökőár elsöpör minket”. A szervezők elmondták: Mallorca az elmúlt évtizedekben olyan gazdasági modellt épített ki, amely teljesen kezelhetetlenné vált.

A turizmus általános visszafogását és a látogatószám maximalizálását követelték, azzal érvelve, hogy a szigetnek egy másfajta modellre van szüksége, amelyben a minőség megelőzi a puszta mennyiséget. A tüntetések során a rendőrséggel való összecsapásokról is érkeztek jelentések.

Lakhatási válság alakult ki a szigeten a turisták miatt

Mallorca lakáspiaca különösen súlyos nyomás alatt áll. A turizmusban, a kiskereskedelemben vagy az egészségügyben dolgozók közül sokan ma már alig engedhetnek meg maguknak többet egy szobánál. Mások olyan alternatívákra kényszerültek, mint a lakókocsik vagy a rendkívül szegényes környékeken lévő szállások.

A jelentések szerint a szigeten több mint 100 000 ingatlant használnak kizárólag turisták fogadására, legálisan és illegálisan egyaránt.

 Több helyi lakos úgy véli, hogy a lakóépületekben lévő rövid távú lakáskiadások megtiltása és a tervezett gépjármű-korlátozások nem jelentenek kellően radikális megoldást. A tüntetők szerint a turisták miatt már a strandokra is nehéz lejutni, sőt gyakran már csak a téli hónapokban lehetséges.

Az elmúlt 20 évben Mallorca lakossága 280 000-ről 1,25 millióra nőtt, míg a turisztikai igények 7,5 millióról alig több mint 19 millióra emelkedtek - írta az Independent. A viszonylag kicsi szigetet a tavalyi évben 13 millió turista látogatta meg.

Mallorcai tüntetések, Mallorcaitüntetések
Mallorcai tüntetések, Mallorcaitüntetések
Mallorcai tüntetések, Mallorcaitüntetések
Mallorcai tüntetések, Mallorcaitüntetések
Mallorcai tüntetések, Mallorcaitüntetések
Mallorcai tüntetések, Mallorcaitüntetések
Mallorcai tüntetések, Mallorcaitüntetések
Mallorcai tüntetések, Mallorcaitüntetések
Mallorcai tüntetések, Mallorcaitüntetések
Mallorcai tüntetések, Mallorcaitüntetések
Mallorcai tüntetések, Mallorcaitüntetések
Mallorcai tüntetések, Mallorcaitüntetések
Mallorcai tüntetések, Mallorcaitüntetések
Mallorcai tüntetések, Mallorcaitüntetések
Mallorcai tüntetések, Mallorcaitüntetések
Galéria: Ismét tömegek tüntettek a tömegturizmus ellen Mallorcán
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Résztvevők a tömegturizmus elleni tüntetésen Mallorcán

 

 

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