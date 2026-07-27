Több ezren tüntettek a tömegturizmus ellen Mallorcán

Emberek ezrei vonultak Mallorca utcáira a hétvégén, hogy a nyári szezon csúcspontján tiltakozzanak a tömegturizmus és annak a spanyol szigeten tapasztalható életre gyakorolt hatásai ellen. A demonstráció szervezői szerint a szigeten az elmúlt évtizedekben olyan gazdasági modell alakult ki, amely teljesen kicsúszott az ellenőrzés alól.

A tömegturizmus ellen tiltakozók ismét utcára vonultak Mallorcán: a demonstrálók szerint az elszálló lakhatási költségek és a túlzsúfoltság egyre élhetetlenebbé teszik a szigetet a helyiek számára

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Tarthatatlan lett a helyzet a helyi lakosoknak Mallorca szigetén

A „Mallorca a törésponton” szlogen alatt tüntetők a szigetre látogatók számának korlátozását követelték, különösen súlyosként megjelölve a lakhatási helyzetet. A tiltakozást a Kevesebb Turizmus, Több Élet nevű platform szervezte - írta az RTL Today.

A résztvevők azzal érveltek, hogy a turizmus már rég túlmutat a sziget teherbíró képességén.

Nekünk, helyieknek is képesnek kell lennünk a saját szigetünkön élni

- hangsúlyozták a tüntetők, a közlekedést, a klímaváltozást, a környezetszennyezést és az elpazarolt erőforrásokat jelölve meg okként arra, hogy utcára vonuljanak és kijelentsék, elég volt.

A tiltakozók olyan táblákat vittek magukkal, mint „Turisták, menjetek haza”, „Mallorca túlfoglalt”, „Nincs több kapacitás” és „A turizmus-szökőár elsöpör minket”. A szervezők elmondták: Mallorca az elmúlt évtizedekben olyan gazdasági modellt épített ki, amely teljesen kezelhetetlenné vált.

A turizmus általános visszafogását és a látogatószám maximalizálását követelték, azzal érvelve, hogy a szigetnek egy másfajta modellre van szüksége, amelyben a minőség megelőzi a puszta mennyiséget. A tüntetések során a rendőrséggel való összecsapásokról is érkeztek jelentések.

Lakhatási válság alakult ki a szigeten a turisták miatt

Mallorca lakáspiaca különösen súlyos nyomás alatt áll. A turizmusban, a kiskereskedelemben vagy az egészségügyben dolgozók közül sokan ma már alig engedhetnek meg maguknak többet egy szobánál. Mások olyan alternatívákra kényszerültek, mint a lakókocsik vagy a rendkívül szegényes környékeken lévő szállások.

A jelentések szerint a szigeten több mint 100 000 ingatlant használnak kizárólag turisták fogadására, legálisan és illegálisan egyaránt.

Több helyi lakos úgy véli, hogy a lakóépületekben lévő rövid távú lakáskiadások megtiltása és a tervezett gépjármű-korlátozások nem jelentenek kellően radikális megoldást. A tüntetők szerint a turisták miatt már a strandokra is nehéz lejutni, sőt gyakran már csak a téli hónapokban lehetséges.