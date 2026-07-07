Rohantak az emberek: összeomolhat egy toronyház New Yorkban

A hatóságok kedden reggel elrendelték az épület és a környék részleges kiürítését, miután a kivitelezők jelezték, hogy két tartógerenda meghajlott a 21. és 22. emeleten. A helyszínen azonnal megjelentek a mentőegységek és az építésügyi ellenőrök.

Manhattan: kiürítettek egy toronyházat, mert összeomlás veszélye fenyegette / Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Meghajló tartószerkezetek miatt ürítették ki az épületet

A korábban a gyógyszeripari óriás Pfizer egyik irodájaként működő épületet luxuslakásokká alakították át. A munkálatok közben a dolgozók vették észre, hogy a szerkezet egyes részei veszélyesen deformálódtak.

A beszámolók szerint a problémák a 21. és 22. emeleten jelentkeztek, majd a 37 emeletes toronyház 21. és 26. szintje között kezdtek jelentkezni a szerkezeti elmozdulások. A hatóságok szerint a gyors evakuálásra elővigyázatossági okból volt szükség, sérültekről nem érkezett jelentés.

A környéket is lezárták: az East 42nd Street egy szakaszát a Second és Third Avenue között a gyalogos- és járműforgalom elől is elzárták. A városvezetés arra kérte az embereket, hogy kerüljék el a területet.

#Manhattan skyscraper EVACUATED after 2 support columns GAVE WAY. 5 floors reportedly collapsed. Streets CLOSED around the building. pic.twitter.com/vkO1BgDQyx — Mina (@Mina696645851) July 7, 2026

A New York-i tűzoltóság közlése szerint jelentős műszaki mentési művelet indult, miközben a New York City Department of Buildings szakemberei megkezdték az épület állapotának vizsgálatát.

Vizsgálják, mi okozta a veszélyes szerkezeti hibát

A szakemberek egyelőre nem közölték, pontosan mi vezetett a tartóelemek meghibásodásához. Az egyik vizsgált lehetőség, hogy a hosszú ideje zajló átalakítási munkálatok során keletkezett olyan probléma, amely veszélyeztette az épület stabilitását.

A hatóságok célja annak megállapítása, hogy valóban fennállt-e az épület összeomlás veszélye, illetve milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az épületet ismét biztonságosan használhassák.

A keddi incidens ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen komoly kockázatokat jelenthetnek a nagyvárosi toronyházak átalakítási munkái. Manhattanben számos régi irodaépületet alakítanak át lakóingatlanokká, ami jelentős szerkezeti beavatkozásokkal járhat - írja a Daily Mail.

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