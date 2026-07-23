Újabb csecsemőmaradványokra bukkantak a hírhedt tuami anyaotthonban

Újabb emberi maradványokra bukkantak az írországi Galway megyében található egykori anya- és gyermekotthon területén végzett feltárás során. A kutatócsapat legfrissebb jelentése szerint további 22 csecsemőmaradvány került elő, így az eddig megtalált maradványok száma már eléri a 99-et – írja a BBC.

Újabb csecsemőmaradványokra bukkantak egy egykori anya- és gyermekotthon területén (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A feltárást Tuam városában végzik, ahol 1925 és 1961 között működött egy olyan intézmény, amelyet hajadon anyák és gyermekeik számára hoztak létre.

Évtizedek óta tartó tragédia nyomait kutatják

Az intézmény neve 2014-ben vált világszerte ismertté, amikor Catherine Corless helytörténész felfedezte, hogy 796 halotti bizonyítvány készült az ott elhunyt csecsemőkről és gyermekekről, azonban hivatalos temetési nyilvántartásokat nem találtak.

A mostani régészeti feltárás egy évvel ezelőtt kezdődött. A most megtalált 22 emberi maradvány koporsókban feküdt a terület délnyugati részén. Ezt a helyszínt korábbi dokumentumok már egykori temetkezési területként jelölték meg.

A szakértők megpróbálják feltárni az elhunytak történetét

A megtalált maradványokat egy újonnan kialakított halottvizsgáló és laboratóriumi központba szállítják Tuamban. A szakemberek megtisztítják, megszárítják és részletesen megvizsgálják a csontokat. A céljuk, hogy minél több információt szerezzenek az elhunytak életéről és haláláról, többek között a korukról és a nemükről. A vizsgálatok során radiológiai eljárásokat és háromdimenziós szkennelést is alkalmaznak.

A kutatók szerint ezek az adatok segíthetnek leszűkíteni az azonosítás lehetséges lehetőségeit, és kapcsolatot teremthetnek egy-egy csontváz és egy konkrét személy neve között.

DNS-minták segíthetik az azonosítást

Eddig 62 ember adott DNS-mintát azért, hogy segítsék a megtalált maradványok azonosítását. A feltárási munkálatok várhatóan 2027-ig folytatódnak, az azt követő vizsgálatok és feldolgozó munkák pedig még több évig eltarthatnak.

Remains of 22 more infants found at former mother and baby home



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