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sztrók

Másnaposságra fogták a dokik és hazaküldték: sztrókot kapott a fiatal lány

53 perce
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Hiába kínozták a tünetek, az orvosok nem hallgattak a fiatal lányra. Másnaposságra fogták a panaszait, pedig nem is ivott napok óta.
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sztrókmásnaposságfejfájás

Hatalmasat tévedtek az orvosok egy mindössze húszéves lány kezelésekor. Fejfájását, homályos látását, rosszullétét másnapossággal magyarázták, noha ő állította: nem hogy előző este, de napok óta nem is ivott egy kortyot sem. Mivel a tünetei nem voltak tipikusak, csak jóval később derült ki az igazság: sztrókot kapott.

Nia Tyler sztrókját másnaposságnak hitték az orvosok. Nem gondolták, hogy húszévesen komoly baja lehet
Nia Tyler sztrókját másnaposságnak hitték az orvosok. Nem gondolták, hogy húszévesen komoly baja lehet
Fotó: Facebook-videó

A walesi Cardiffban élő Nia Tyler állítja: az orvosok elrabolták tőle a húszas éveit, ugyanis ezeket rehabilitációval töltötte egy fiatalkori sztrókot követően. Talán kaphatott volna segítséget időben, ha hallgatnak rá. "Mivel fiatal nő voltam, nem hitték el, hogy eléggé ismerem a saját testemet. Ráadásul feltételezték, hogy fiataloknak nem lehetnek egészségügyi problémái, így azt hitték, nincs semmi komoly bajom" – jelentette ki Nia a The Sun oldalának.

Másnaposságra fogták a sztrók tüneteit a dokik

Nia kálváriája egy reggelen kezdődött, amikor rendkívül erős, migrénes fejfájással ébredt. Azt hitte, influenzás, emiatt úgy döntött: igyekszik kialudni a betegséget. 24 órával később azonban nem hogy javult volna az állapota, de még rosszabbul lett. "Mindenem fájt, mintha a szervezetem le akart volna állni. Nem tudtam enni, nem volt étvágyam, hánytam, amikor egy pirítóst megpróbáltam megenni. Csak akkor hagytam el az ágyat, ha vécére kellett mennem. De a fejemet is alig tudtam felemelni a párnáról" – magyarázta. 

A dokik fájdalomcsillapítókkal zavarták haza, amikor végül segítséget kért. Később, amikor további vizsgálatokra visszatért, kiderült: sztrókja volt. Két hetet töltött kórházban, vérhigítókat kapott, hogy ne alakuljon ki vérrög a szervezetében. 

Nia elárulta: sajnos a mai napig szenved a 2019 szeptemberében kapott sztrók utóhatásaitól. Migrénjei vannak, egyensúlyzavara, valamint koncentrációs zavar nehezíti a mindennapjait.

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