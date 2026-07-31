Másnaposságra fogták a dokik és hazaküldték: sztrókot kapott a fiatal lány

Hatalmasat tévedtek az orvosok egy mindössze húszéves lány kezelésekor. Fejfájását, homályos látását, rosszullétét másnapossággal magyarázták, noha ő állította: nem hogy előző este, de napok óta nem is ivott egy kortyot sem. Mivel a tünetei nem voltak tipikusak, csak jóval később derült ki az igazság: sztrókot kapott.

Nia Tyler sztrókját másnaposságnak hitték az orvosok. Nem gondolták, hogy húszévesen komoly baja lehet

Fotó: Facebook-videó

A walesi Cardiffban élő Nia Tyler állítja: az orvosok elrabolták tőle a húszas éveit, ugyanis ezeket rehabilitációval töltötte egy fiatalkori sztrókot követően. Talán kaphatott volna segítséget időben, ha hallgatnak rá. "Mivel fiatal nő voltam, nem hitték el, hogy eléggé ismerem a saját testemet. Ráadásul feltételezték, hogy fiataloknak nem lehetnek egészségügyi problémái, így azt hitték, nincs semmi komoly bajom" – jelentette ki Nia a The Sun oldalának.

Másnaposságra fogták a sztrók tüneteit a dokik

Nia kálváriája egy reggelen kezdődött, amikor rendkívül erős, migrénes fejfájással ébredt. Azt hitte, influenzás, emiatt úgy döntött: igyekszik kialudni a betegséget. 24 órával később azonban nem hogy javult volna az állapota, de még rosszabbul lett. "Mindenem fájt, mintha a szervezetem le akart volna állni. Nem tudtam enni, nem volt étvágyam, hánytam, amikor egy pirítóst megpróbáltam megenni. Csak akkor hagytam el az ágyat, ha vécére kellett mennem. De a fejemet is alig tudtam felemelni a párnáról" – magyarázta.

A dokik fájdalomcsillapítókkal zavarták haza, amikor végül segítséget kért. Később, amikor további vizsgálatokra visszatért, kiderült: sztrókja volt. Két hetet töltött kórházban, vérhigítókat kapott, hogy ne alakuljon ki vérrög a szervezetében.

Nia elárulta: sajnos a mai napig szenved a 2019 szeptemberében kapott sztrók utóhatásaitól. Migrénjei vannak, egyensúlyzavara, valamint koncentrációs zavar nehezíti a mindennapjait.