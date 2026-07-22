Rákkeltő anyagokat találtak gyermekeknek szánt matrica tetoválásokban

A Greenpeace Ausztria és a Felső-ausztriai Munkavállalói Kamara (AK OÖ) összesen tizenöt, gyermekeknek szánt matrica tetoválást vizsgáltatott meg egy független laboratóriumban. A szervezetek közlése szerint a vizsgálat eredménye alapján tizenhárom terméket nem ajánlanak gyermekek számára.
Milyen anyagokat találtak a matrica tetoválásokban?
A laboratóriumi vizsgálatok során összesen 31 különböző problémás vegyi anyagot mutattak ki, egyetlen mintában pedig akár tizenkét különböző anyag is előfordult.
A vizsgálat szerint négy termék PFAS-vegyületeket – úgynevezett „örök vegyi anyagokat” – tartalmazott.
Hat mintában olyan vegyületeket is azonosítottak, amelyek az Európai Unióban kozmetikumokban vagy játékokban tiltottak. A laboratórium a legtöbb vizsgált termékben ólmot és nikkelt is kimutatott, ugyanakkor kioldódó ólmot csak egy mintában mértek, ott is a határérték alatt.
A Greenpeace szerint a Müller és a Thalia üzleteiben forgalmazott tetoválások PTFE-t (teflont) tartalmaztak, míg az Amazon Marketplace-ről rendelt három termék esetében hiányzott a kötelező összetevőlista.
A laboratórium emellett tiltott DEHP lágyítószert és további olyan vegyi anyagokat is talált, amelyek feltehetően rákkeltőek vagy károsíthatják a termékenységet.
A Greenpeace szerint nem elegendő a jelenlegi szabályozás
A szervezet közlése szerint a vizsgált termékek ugyan formálisan megfeleltek a jelenlegi jogszabályi előírásoknak, azonban a szabályozás nem veszi kellőképpen figyelembe a különböző vegyi anyagok együttes hatását, az úgynevezett „koktélhatást”.
Dr. Alexandra Vent bőrgyógyász úgy fogalmazott: az ilyen termékeknél nem elegendő kizárólag a jogszabályi határértékek teljesülését vizsgálni, hanem azt is mérlegelni kell, hogy az alkalmazott vegyi anyagok valóban szükségesek-e, illetve a technológiailag elkerülhető szennyeződések tovább csökkenthetők-e.
A Greenpeace és a Felső-ausztriai Munkavállalói Kamara a vizsgálat alapján valamennyi PFAS-vegyület uniós szintű betiltását, valamint a vegyi anyagok együttes hatását is figyelembe vevő szigorúbb szabályozás bevezetését sürgeti.
A szervezet szerint a problémás termékeket el kell távolítani az üzletek polcairól és az online piacterekről, a gyártóknak és a kereskedőknek pedig nagyobb felelősséget kell vállalniuk a gyermekek egészségének védelméért.
A Greenpeace Magyarország közölte, hogy a vizsgálat eredményeire felhívja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) figyelmét.
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Madeleine Drescher, a Greenpeace Ausztria fogyasztóvédelmi szakértője szerint a gyermekek érzékeny bőrével érintkező termékek esetében elfogadhatatlan, hogy egyszerre több problémás vegyi anyag is jelen legyen.