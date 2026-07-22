Rákkeltő anyagokat találtak gyermekeknek szánt matrica tetoválásokban

A Greenpeace Ausztria és a Felső-ausztriai Munkavállalói Kamara (AK OÖ) összesen tizenöt, gyermekeknek szánt matrica tetoválást vizsgáltatott meg egy független laboratóriumban. A szervezetek közlése szerint a vizsgálat eredménye alapján tizenhárom terméket nem ajánlanak gyermekek számára.

A Greenpeace vizsgálata szerint több matrica tetoválás problémás vegyi anyagokat tartalmazott (képünk illusztráció)

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Milyen anyagokat találtak a matrica tetoválásokban?

A laboratóriumi vizsgálatok során összesen 31 különböző problémás vegyi anyagot mutattak ki, egyetlen mintában pedig akár tizenkét különböző anyag is előfordult.

A vizsgálat szerint négy termék PFAS-vegyületeket – úgynevezett „örök vegyi anyagokat” – tartalmazott.

Hat mintában olyan vegyületeket is azonosítottak, amelyek az Európai Unióban kozmetikumokban vagy játékokban tiltottak. A laboratórium a legtöbb vizsgált termékben ólmot és nikkelt is kimutatott, ugyanakkor kioldódó ólmot csak egy mintában mértek, ott is a határérték alatt.

A Greenpeace szerint a Müller és a Thalia üzleteiben forgalmazott tetoválások PTFE-t (teflont) tartalmaztak, míg az Amazon Marketplace-ről rendelt három termék esetében hiányzott a kötelező összetevőlista.

A laboratórium emellett tiltott DEHP lágyítószert és további olyan vegyi anyagokat is talált, amelyek feltehetően rákkeltőek vagy károsíthatják a termékenységet.

A Greenpeace szerint nem elegendő a jelenlegi szabályozás

A szervezet közlése szerint a vizsgált termékek ugyan formálisan megfeleltek a jelenlegi jogszabályi előírásoknak, azonban a szabályozás nem veszi kellőképpen figyelembe a különböző vegyi anyagok együttes hatását, az úgynevezett „koktélhatást”.

Dr. Alexandra Vent bőrgyógyász úgy fogalmazott: az ilyen termékeknél nem elegendő kizárólag a jogszabályi határértékek teljesülését vizsgálni, hanem azt is mérlegelni kell, hogy az alkalmazott vegyi anyagok valóban szükségesek-e, illetve a technológiailag elkerülhető szennyeződések tovább csökkenthetők-e.

A Greenpeace és a Felső-ausztriai Munkavállalói Kamara a vizsgálat alapján valamennyi PFAS-vegyület uniós szintű betiltását, valamint a vegyi anyagok együttes hatását is figyelembe vevő szigorúbb szabályozás bevezetését sürgeti.

A szervezet szerint a problémás termékeket el kell távolítani az üzletek polcairól és az online piacterekről, a gyártóknak és a kereskedőknek pedig nagyobb felelősséget kell vállalniuk a gyermekek egészségének védelméért.