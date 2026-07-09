Egyre több a halálos áldozata a tomboló viharnak Dél-Kínában – látványos felvételeken a pusztítás

A Maysak trópusi vihar rekordmennyiségű csapadékot hozott a térségbe. A több napon át tartó heves esőzések következtében több víztározó megtelt vagy átszakadt, számos települést elöntött a víz, sokan pedig napokra otthonaikban és más épületekben rekedtek.

Több tucat halálos áldozata van a Maysak trópusi vihar okozta áradásoknak Dél-Kínában

Fotó: ZHOU HUA / XINHUA

A kínai meteorológiai szolgálat szerint Kuanghszi déli részén több helyen 100-400 milliméter csapadék hullott, a legsúlyosabban érintett térségekben pedig a lehullott csapadék mennyisége meghaladta a 900 millimétert.



Fotó: AO SHUAICHANG / XINHUA

A mentési munkálatokban több mint nyolcezer ember, mintegy 5700 csónak és drónok is részt vesznek.



Fotó: JIN LIANGKUAI / XINHUA

A hatóságok közlése szerint eddig mintegy 130 ezer embert telepítettek ki az érintett területekről, a mentőegységek pedig továbbra is az elszigetelt lakosok felkutatásán dolgoznak.



Fotó: PENG HUAN / IC photo

Továbbra is pusztít a Maysak trópusi vihar

Bár az árvíz több térségben már apad, a meteorológiai szolgálat a következő két napra is jelentős csapadékot valószínűsít. A Nanning közigazgatási területéhez tartozó Hengcsou városában megkezdődött a sár és a törmelék eltakarítása, valamint a fertőtlenítés. A helyreállítási munkálatok folytatódnak, és a hatóságok szerint már több mint 60 ezer háztartásban helyreállt az áramszolgáltatás.



Fotó: ZHOU HUA / XINHUA

A heves esőzések nyomán kialakult árvízhelyzet miatt Hszi Csin-ping kínai elnök a héten arra utasította az illetékes szerveket, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a mentési és katasztrófaelhárítási munkálatokra, tegyenek meg minden szükséges intézkedést az emberéletek megmentése érdekében, valamint előzzék meg a további másodlagos katasztrófák kialakulását.

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🚨🌀 Una superpotencia es incapaz de construir una presa que resista ni siquiera una hora de lluvia. Hoy, las familias piden ayuda desesperadamente mientras las graves inundaciones provocadas por el tifón Maysak anegan Hengzhou, en Nanning (Guangxi, China). pic.twitter.com/hKYMdjvJ82 — FILIPINA NEWS 507 (@agrimensuraferg) July 7, 2026

Több ezer embert evakuáltak

Több szélsőséges időjárási esemény is előfordult Hubei, Guangxi és Kanszu tartományokban. Csak ez a három tartomány több mint 150 millió embernek ad otthont Kínában.