Egyre több a halálos áldozata a tomboló viharnak Dél-Kínában – látványos felvételeken a pusztítás

A Maysak trópusi vihar rekordmennyiségű csapadékot hozott a térségbe. A több napon át tartó heves esőzések következtében több víztározó megtelt vagy átszakadt, számos települést elöntött a víz, sokan pedig napokra otthonaikban és más épületekben rekedtek.
A kínai meteorológiai szolgálat szerint Kuanghszi déli részén több helyen 100-400 milliméter csapadék hullott, a legsúlyosabban érintett térségekben pedig a lehullott csapadék mennyisége meghaladta a 900 millimétert.
A mentési munkálatokban több mint nyolcezer ember, mintegy 5700 csónak és drónok is részt vesznek.
A hatóságok közlése szerint eddig mintegy 130 ezer embert telepítettek ki az érintett területekről, a mentőegységek pedig továbbra is az elszigetelt lakosok felkutatásán dolgoznak.
Továbbra is pusztít a Maysak trópusi vihar
Bár az árvíz több térségben már apad, a meteorológiai szolgálat a következő két napra is jelentős csapadékot valószínűsít. A Nanning közigazgatási területéhez tartozó Hengcsou városában megkezdődött a sár és a törmelék eltakarítása, valamint a fertőtlenítés. A helyreállítási munkálatok folytatódnak, és a hatóságok szerint már több mint 60 ezer háztartásban helyreállt az áramszolgáltatás.
A heves esőzések nyomán kialakult árvízhelyzet miatt Hszi Csin-ping kínai elnök a héten arra utasította az illetékes szerveket, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a mentési és katasztrófaelhárítási munkálatokra, tegyenek meg minden szükséges intézkedést az emberéletek megmentése érdekében, valamint előzzék meg a további másodlagos katasztrófák kialakulását.
Több ezer embert evakuáltak
Több szélsőséges időjárási esemény is előfordult Hubei, Guangxi és Kanszu tartományokban. Csak ez a három tartomány több mint 150 millió embernek ad otthont Kínában.