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trópusi vihar

Egyre több a halálos áldozata a tomboló viharnak Dél-Kínában – látványos felvételeken a pusztítás

29 perce
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Harminckilencre emelkedett a Dél-Kínában pusztító áradások halálos áldozatainak száma, miután a vihar több napon át rendkívüli mennyiségű csapadékot hozott a térségbe - közölték csütörtökön a kínai hatóságok. A 39 áldozat közül 26-an Nanningban, a Kuanghszi Csuang Autonóm Terület fővárosában vesztették életüket, miután átszakadt egy víztározó gátja a Maysak trópusi vihar miatt.
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trópusi viharhalálos áldozatKína

A Maysak trópusi vihar rekordmennyiségű csapadékot hozott a térségbe. A több napon át tartó heves esőzések következtében több víztározó megtelt vagy átszakadt, számos települést elöntött a víz, sokan pedig napokra otthonaikban és más épületekben rekedtek.

(260708) -- GUIGANG, July 8, 2026 (Xinhua) -- Rescuers evacuate stranded teachers and students at Xijiang education park in Guigang City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 8, 2026. The torrential rains caused by Typhoon Maysak left many school personnel and students trapped by floods at Xijiang education park in Guigang. Local authorities organized rescue forces to evacuate stranded teachers and students here on Wednesday. (Xinhua/Zhou Hua) (Photo by Zhou Hua / Xinhua via AFP), Maysak trópusi vihar
Több tucat halálos áldozata van a Maysak trópusi vihar okozta áradásoknak Dél-Kínában
Fotó: ZHOU HUA / XINHUA

A kínai meteorológiai szolgálat szerint Kuanghszi déli részén több helyen 100-400 milliméter csapadék hullott, a legsúlyosabban érintett térségekben pedig a lehullott csapadék mennyisége meghaladta a 900 millimétert.

(260708) -- QINZHOU, July 8, 2026 (Xinhua) -- An aerial drone photo taken on July 7, 2026 shows a view of Liujia Village in Qinzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. The torrential rains caused by Typhoon Maysak have affected 375,000 people across Guangxi and a total of 130,000 people have been evacuated from the affected areas, according to officials at a media conference. (Photo by Ao Shuaichang/Xinhua) (Photo by Ao Shuaichang / Xinhua via AFP)

Fotó: AO SHUAICHANG / XINHUA

A mentési munkálatokban több mint nyolcezer ember, mintegy 5700 csónak és drónok is részt vesznek.

(260707) -- BINYANG, July 7, 2026 (Xinhua) -- Rescuers remove fences to allow rescue boats to pass through in Gantang Town, Binyang County of Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 7, 2026. Recent extreme rainstorms triggered by Typhoon Maysak, the 10th typhoon of the year, have caused severe flooding in parts of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua) (Photo by Jin Liangkuai / Xinhua via AFP)

Fotó: JIN LIANGKUAI / XINHUA

A hatóságok közlése szerint eddig mintegy 130 ezer embert telepítettek ki az érintett területekről, a mentőegységek pedig továbbra is az elszigetelt lakosok felkutatásán dolgoznak.

Dark clouds gather over Qingxiu District, Nanning, as heavy rain returns around 5 p.m. on July 6, 2026, after a day of downpour on July 5 caused by Typhoon Maysak. (Photo by Peng Huan / IC photo / Imaginechina via AFP)

Fotó: PENG HUAN / IC photo

Továbbra is pusztít a Maysak trópusi vihar

Bár az árvíz több térségben már apad, a meteorológiai szolgálat a következő két napra is jelentős csapadékot valószínűsít. A Nanning közigazgatási területéhez tartozó Hengcsou városában megkezdődött a sár és a törmelék eltakarítása, valamint a fertőtlenítés. A helyreállítási munkálatok folytatódnak, és a hatóságok szerint már több mint 60 ezer háztartásban helyreállt az áramszolgáltatás.

(260708) -- GUIGANG, July 8, 2026 (Xinhua) -- Rescuers evacuate stranded teachers and students at Xijiang education park in Guigang City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 8, 2026. The torrential rains caused by Typhoon Maysak left many school personnel and students trapped by floods at Xijiang education park in Guigang. Local authorities organized rescue forces to evacuate stranded teachers and students here on Wednesday. (Xinhua/Zhou Hua) (Photo by Zhou Hua / Xinhua via AFP)

Fotó: ZHOU HUA / XINHUA

A heves esőzések nyomán kialakult árvízhelyzet miatt Hszi Csin-ping kínai elnök a héten arra utasította az illetékes szerveket, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a mentési és katasztrófaelhárítási munkálatokra, tegyenek meg minden szükséges intézkedést az emberéletek megmentése érdekében, valamint előzzék meg a további másodlagos katasztrófák kialakulását.

Több ezer embert evakuáltak

Több szélsőséges időjárási esemény is előfordult Hubei, Guangxi és Kanszu tartományokban. Csak ez a három tartomány több mint 150 millió embernek ad otthont Kínában.

 

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