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sérülés

Perli a McDonald’s-ot egy nő, mert túl forró volt a sült krumpli

53 perce
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Újabb furcsa perrel néz szembe a McDonald’s. Egy amerikai nő szerint a sült krumpli annyira forró volt, hogy megégette a száját, ezért bíróság előtt követel kártérítést.
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Egy New York-i nő pert indított a McDonald’s-ot üzemeltető cég ellen, mert állítása szerint a Manhattanben vásárolt sült krumpli annyira forró volt, hogy égési sérüléseket okozott a szájában – írja a New York Post

McDonald’s
Nem a hamburger, hanem a hasábburgonya miatt került bíróságra a McDonald’s.
Fotó: JAKUB PORZYCKI / AFP

Nem ez a nő első pere

Catherine Luongo szerint a 42. utcai étteremben kapott hasábburgonya „rendkívül forró és túlhevített” volt. A kereset szerint súlyos fájdalmai voltak, a történtek lelkileg is megviselték, sérülései miatt pedig egy időre ágyhoz kényszerült. A nő úgy véli, a McDonald's nemcsak túl forrón szolgálta fel az ételt, hanem arra sem figyelmeztette a vendégeket, hogy az sérülést okozhat. A követelt kártérítés összegét nem hozták nyilvánosságra.

Luongo korábban is több nagyvállalatot beperelt. 

Egy Panera étteremben történt baleset miatt 150 ezer dollár kártérítést nyert, míg a Walmart ellen indított, 1 millió dolláros követelésével kapcsolatos eljárás még mindig tart.

A McDonald's-nak már volt hasonló ügye

Az eset sokaknak a legendás „forró kávés pert” juttathatja eszébe, amikor Stella Liebeck súlyos égési sérüléseket szenvedett a McDonald's kávéjától. A botrány után a vállalat csökkentette a kávé felszolgálási hőmérsékletét, és figyelmeztetéseket helyezett el a poharakon.

A túl forró sült krumpli miatt sem ez az első kereset: 

2023-ban egy massachusettsi édesanya is beperelte a céget, mert kisgyermeke a vád szerint égési sérüléseket szenvedett a hasábburgonyától.

A McDonald’s egyelőre nem reagált a mostani keresetre, a nő ügyvédje pedig nem kívánt nyilatkozni.

 

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