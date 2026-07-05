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kisfiú

Összeomlottak a gyászoló szülők: a medencében találta rá holtan a kisfiukra

57 perce
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Minden szülő legrosszabb rémálma vált valóra. Az egész család gyászolja most a hároméves kisfiút, aki a napokban a hátsó udvarukban lévő medencében vesztette életét.
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kisfiúmedencetragédiafulladás

Hároméves kisfiát gyászolja egy család New Jerseyben, miután a kicsi belefulladt a hátsó udvarban lévő medencébe. A szörnyű baleset Washington Townshipben történt június 27-én, szombaton, a tragédia pedig az egész közösséget mélyen megrázta. 

medence, nyaralás
A medencében vesztette életét a hároméves kisfiú / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

A medencében vesztette életét a hároméves kisfiú

Az édesapa, Mike Stephen egy szívszorító bejegyzésben a közösségi médiában idézte fel a pillanatot, amikor feleségével, Sandi Shevlinnel megtalálták a fiukat, Elijah-ot.

Szombat este örökre megváltozott az életünk

- írta Mike, majd hozzátette, a szörnyű felfedezés előtt arra lett figyelmes, hogy Eli ikertestvére, Ella, csupa víz. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért, a kislány csak annyit felelt: medence.

Láttam, hogy a hátsó ajtó nyitva van, és a szívem azonnal összeszorult

- folytatta az édesapa, aki ezután a hátsó kertbe rohant, és meglátta azt, ami minden szülő legrosszabb rémálmával ér fel.

Az édesanya, Sandi, azonnal mentőt hívott, mialatt Mike megkísérelte újraéleszteni a kisfiát. A kórházban az orvosoknak ugyan sikerült helyreállítaniuk Eli szívverését, az apa szerint az agyában lévő duzzanat olyan súlyos volt, hogy már semmit sem tehettek annak érdekében, hogy megmentsék az életét.

Mialatt a szülők a gyásszal és annak fájdalmával is küszködnek, hogy talán többet tehettek volna a kisfiukért, arra az elhatározásra jutottak, felajánlják Eli szerveit, ezzel akadályozva meg azt, hogy mások is keresztülmenjenek azon a szörnyű veszteségen, amin most ők - írja a People.

Soha semmit se vegyél magától értetődőnek. Öleld át a gyermekeidet. Öleld meg őket hosszasan, öleld őket szorosan. Ne habozz zavarba hozni őket a szereteteddel a barátaik előtt, mert sosem tudhatod, melyik lehet az utolsó alkalom

- üzent Mike, arra buzdítva ezzel a szülőtársait: becsüljenek meg minden egyes pillanatot, amelyet a gyerekeikkel tölthetnek.


 

 

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