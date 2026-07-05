Összeomlottak a gyászoló szülők: a medencében találta rá holtan a kisfiukra

Hároméves kisfiát gyászolja egy család New Jerseyben, miután a kicsi belefulladt a hátsó udvarban lévő medencébe. A szörnyű baleset Washington Townshipben történt június 27-én, szombaton, a tragédia pedig az egész közösséget mélyen megrázta.
A medencében vesztette életét a hároméves kisfiú
Az édesapa, Mike Stephen egy szívszorító bejegyzésben a közösségi médiában idézte fel a pillanatot, amikor feleségével, Sandi Shevlinnel megtalálták a fiukat, Elijah-ot.
Szombat este örökre megváltozott az életünk
- írta Mike, majd hozzátette, a szörnyű felfedezés előtt arra lett figyelmes, hogy Eli ikertestvére, Ella, csupa víz. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért, a kislány csak annyit felelt: medence.
Láttam, hogy a hátsó ajtó nyitva van, és a szívem azonnal összeszorult
- folytatta az édesapa, aki ezután a hátsó kertbe rohant, és meglátta azt, ami minden szülő legrosszabb rémálmával ér fel.
Az édesanya, Sandi, azonnal mentőt hívott, mialatt Mike megkísérelte újraéleszteni a kisfiát. A kórházban az orvosoknak ugyan sikerült helyreállítaniuk Eli szívverését, az apa szerint az agyában lévő duzzanat olyan súlyos volt, hogy már semmit sem tehettek annak érdekében, hogy megmentsék az életét.
Mialatt a szülők a gyásszal és annak fájdalmával is küszködnek, hogy talán többet tehettek volna a kisfiukért, arra az elhatározásra jutottak, felajánlják Eli szerveit, ezzel akadályozva meg azt, hogy mások is keresztülmenjenek azon a szörnyű veszteségen, amin most ők - írja a People.
Soha semmit se vegyél magától értetődőnek. Öleld át a gyermekeidet. Öleld meg őket hosszasan, öleld őket szorosan. Ne habozz zavarba hozni őket a szereteteddel a barátaik előtt, mert sosem tudhatod, melyik lehet az utolsó alkalom
- üzent Mike, arra buzdítva ezzel a szülőtársait: becsüljenek meg minden egyes pillanatot, amelyet a gyerekeikkel tölthetnek.