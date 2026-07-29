Egy kétéves kislány vesztette életét, miután beleesett a család kerti úszómedencéjébe - közölték a Tennessee állambeli hatóságok. A Nashville-i Rendőrkapitányság szerint a gyermek, Viomara Laura Ortiz július 27-én, hétfőn úszni készült az édesapjával, azonban, mialatt a férfi átöltözött, elszaladt. Az apa a hatóságoknak később elmondta, miután észrevette, hogy nincs meg a lánya, azonnal a keresésére indult, majd a hátsó kertben lévő medencében bukkant rá.

A medencében vesztette életét egy kétéves kislány / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A medencében vesztette életét egy kétéves kislány

A hatóságok közlése szerint a gyermek nagyjából nyolc percig volt a vízben, amikor az apja megtalálta, és aki ezután újraélesztést végzett, mielőtt a legközelebbi tűzoltóságra sietett volna Viomarával. A kislányt ezt követően a Vanderbilt Gyermekkórházba szállították, ahol a rendőrség közlése szerint meghalt.

A rendőrség Ifjúságvédelmi Osztályának nyomozói jelenleg vizsgálják az esetet, amelyet a hatóságok balesetben bekövetkezett fulladásként emlegetnek - írja a People.

Nashville 2-year-old dies after backyard pool drowning; swim instructor shares safety tips https://t.co/hUVyA9DqrE — WSMV 4 Nashville (@WSMV) July 29, 2026