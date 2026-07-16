Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Mi lesz Szoboszlai Dominikkal? A Liverpool új edzője nagy dilemma előtt áll

francesco

Évszázados titokra derülhetett fény: új bizonyítékok cáfolják a Medici herceg meggyilkolását

16 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több mint négy évszázaddal a halála után új bizonyíték került elő a híres Medici család egyik legnagyobb rejtélyével kapcsolatban. A kutatók szerint Francesco I. de’ Medici firenzei nagyherceg és felesége, Bianca Cappello nem merénylet áldozatai lettek, hanem maláriában haltak meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
francescohaláldnsmedici

A reneszánsz Itália egyik leghatalmasabb dinasztiájának tagjai 1587-ben hunytak el néhány órás különbséggel, miután napokig súlyos rosszulléttel küzdöttek. Haláluk óta tartotta magát az a feltételezés, hogy a házaspárt megmérgezték, és a háttérben Francesco öccse, Ferdinando de’ Medici állhatott.

medici malária dns-vizsgálat
A híres Palazzo Vecchio, ahonnan a Mediciek a Signorián keresztül a várost kormányozták.
Fotó: alexandre17/Shutterstock /  

A mostani kutatás szerint azonban a DNS-vizsgálatok egyértelmű nyomokat találtak: Francesco maradványaiban kimutatták a maláriát okozó Plasmodium parazitát.

A trónért folytatott harc miatt terjedt el a Medici-gyilkosság elmélete

Francesco I. de’ Medici és Bianca Cappello egy olyan korszakban haltak meg, amikor a mérgezés és az udvari intrikák nem számítottak ritkaságnak. A gyanú rögtön Francesco öccsére, Ferdinandóra terelődött, aki a halálesetek után örökölte a nagyhercegi címet.

A feltételezések szerint Ferdinando számára érdekében állhatott bátyja és annak felesége halála, ugyanis Francesco törvénytelen fia, Antonio veszélyeztette volna az utódlását.

A gyanút erősítette, hogy Ferdinando közvetlenül a betegségük előtt meglátogatta a házaspárt. Egyes történészek szerint akár arzénnal is megmérgezhette őket.

A pár azonban egy olyan területen betegedett meg, amely kifejezetten kedvezett a maláriát terjesztő szúnyogoknak. A Poggio a Caiano-i Medici-villa Firenze közelében feküdt, mocsaras vidékek és rizsföldek közelében.

DNS bizonyítja a maláriás fertőzést

A Pisai Egyetem és a Yale Egyetem kutatói a Medici Project keretében vizsgálták újra a család maradványait. A kutatók Francesco csontmintáiból olyan genetikai nyomokat találtak, amelyek a maláriát okozó kórokozóra utalnak.

A vizsgálat során nemcsak egy, hanem két maláriafajt is azonosítottak: a Plasmodium falciparumot és a Plasmodium malariae-t.

Valentina Giuffra, a Pisai Egyetem orvostörténeti professzora szerint a DNS-eredmények döntő bizonyítékot jelentenek.

– A DNS biztos választ ad. Megoldja a problémát és a kételyeket – fogalmazott a kutató.

A tudósok szerint a fertőzés különösen súlyos lehetett, hiszen Francesco egyszerre két kórokozótól is szenvedhetett.

A kutatók Francesco öccsének, Giovanni de’ Medicinek a maradványait is megvizsgálták, és nála szintén kimutatták a maláriát. Ez arra utalhat, hogy a család több tagja is megfertőződött a térségben tett utazások során.

Nem zárható ki teljesen a mérgezés lehetősége

Bár az új eredmények erősen alátámasztják a maláriaelméletet, egyes történészek továbbra sem vetik el teljesen a gyilkosság lehetőségét.

Donatella Lippi, a Firenzei Egyetem professzora, aki korábban az arzénmérgezés elméletét támogató kutatásban vett részt, úgy véli, Francesco ugyan valóban fertőzött lehetett, de ettől még megmérgezhették.

Szerinte a korabeli dokumentumok bőrtünetekről, lázról és duzzanatokról is beszámoltak, amelyek arzénmérgezés esetén is előfordulhatnak.

A mostani kutatás vezetői azonban hangsúlyozzák: a genetikai bizonyíték jelentősen csökkenti annak esélyét, hogy a halálesetek mögött kizárólag merénylet állt.

A szakértők szerint ugyanakkor teljes bizonyossággal nem lehet kijelenteni, hogy mérgezés nem történt. A malária jelenléte ugyanis nem zárja ki, hogy valaki esetleg más módon is megpróbálta volna előidézni a halálukat.

A kutatás azonban fontos mérföldkő a történettudományban, mert azt mutatja, hogy a modern DNS-technológia évszázados történelmi rejtélyek megfejtésében is új válaszokat adhat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!