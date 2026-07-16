Évszázados titokra derülhetett fény: új bizonyítékok cáfolják a Medici herceg meggyilkolását

A reneszánsz Itália egyik leghatalmasabb dinasztiájának tagjai 1587-ben hunytak el néhány órás különbséggel, miután napokig súlyos rosszulléttel küzdöttek. Haláluk óta tartotta magát az a feltételezés, hogy a házaspárt megmérgezték, és a háttérben Francesco öccse, Ferdinando de’ Medici állhatott.
A mostani kutatás szerint azonban a DNS-vizsgálatok egyértelmű nyomokat találtak: Francesco maradványaiban kimutatták a maláriát okozó Plasmodium parazitát.
A trónért folytatott harc miatt terjedt el a Medici-gyilkosság elmélete
Francesco I. de’ Medici és Bianca Cappello egy olyan korszakban haltak meg, amikor a mérgezés és az udvari intrikák nem számítottak ritkaságnak. A gyanú rögtön Francesco öccsére, Ferdinandóra terelődött, aki a halálesetek után örökölte a nagyhercegi címet.
A feltételezések szerint Ferdinando számára érdekében állhatott bátyja és annak felesége halála, ugyanis Francesco törvénytelen fia, Antonio veszélyeztette volna az utódlását.
A gyanút erősítette, hogy Ferdinando közvetlenül a betegségük előtt meglátogatta a házaspárt. Egyes történészek szerint akár arzénnal is megmérgezhette őket.
A pár azonban egy olyan területen betegedett meg, amely kifejezetten kedvezett a maláriát terjesztő szúnyogoknak. A Poggio a Caiano-i Medici-villa Firenze közelében feküdt, mocsaras vidékek és rizsföldek közelében.
DNS bizonyítja a maláriás fertőzést
A Pisai Egyetem és a Yale Egyetem kutatói a Medici Project keretében vizsgálták újra a család maradványait. A kutatók Francesco csontmintáiból olyan genetikai nyomokat találtak, amelyek a maláriát okozó kórokozóra utalnak.
A vizsgálat során nemcsak egy, hanem két maláriafajt is azonosítottak: a Plasmodium falciparumot és a Plasmodium malariae-t.
Valentina Giuffra, a Pisai Egyetem orvostörténeti professzora szerint a DNS-eredmények döntő bizonyítékot jelentenek.
– A DNS biztos választ ad. Megoldja a problémát és a kételyeket – fogalmazott a kutató.
A tudósok szerint a fertőzés különösen súlyos lehetett, hiszen Francesco egyszerre két kórokozótól is szenvedhetett.
A kutatók Francesco öccsének, Giovanni de’ Medicinek a maradványait is megvizsgálták, és nála szintén kimutatták a maláriát. Ez arra utalhat, hogy a család több tagja is megfertőződött a térségben tett utazások során.
Nem zárható ki teljesen a mérgezés lehetősége
Bár az új eredmények erősen alátámasztják a maláriaelméletet, egyes történészek továbbra sem vetik el teljesen a gyilkosság lehetőségét.
Donatella Lippi, a Firenzei Egyetem professzora, aki korábban az arzénmérgezés elméletét támogató kutatásban vett részt, úgy véli, Francesco ugyan valóban fertőzött lehetett, de ettől még megmérgezhették.
Szerinte a korabeli dokumentumok bőrtünetekről, lázról és duzzanatokról is beszámoltak, amelyek arzénmérgezés esetén is előfordulhatnak.
A mostani kutatás vezetői azonban hangsúlyozzák: a genetikai bizonyíték jelentősen csökkenti annak esélyét, hogy a halálesetek mögött kizárólag merénylet állt.
A szakértők szerint ugyanakkor teljes bizonyossággal nem lehet kijelenteni, hogy mérgezés nem történt. A malária jelenléte ugyanis nem zárja ki, hogy valaki esetleg más módon is megpróbálta volna előidézni a halálukat.
A kutatás azonban fontos mérföldkő a történettudományban, mert azt mutatja, hogy a modern DNS-technológia évszázados történelmi rejtélyek megfejtésében is új válaszokat adhat.