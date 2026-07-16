Évszázados titokra derülhetett fény: új bizonyítékok cáfolják a Medici herceg meggyilkolását

A reneszánsz Itália egyik leghatalmasabb dinasztiájának tagjai 1587-ben hunytak el néhány órás különbséggel, miután napokig súlyos rosszulléttel küzdöttek. Haláluk óta tartotta magát az a feltételezés, hogy a házaspárt megmérgezték, és a háttérben Francesco öccse, Ferdinando de’ Medici állhatott.

A híres Palazzo Vecchio, ahonnan a Mediciek a Signorián keresztül a várost kormányozták.

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A mostani kutatás szerint azonban a DNS-vizsgálatok egyértelmű nyomokat találtak: Francesco maradványaiban kimutatták a maláriát okozó Plasmodium parazitát.

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Francesco I. de’ Medici és Bianca Cappello egy olyan korszakban haltak meg, amikor a mérgezés és az udvari intrikák nem számítottak ritkaságnak. A gyanú rögtön Francesco öccsére, Ferdinandóra terelődött, aki a halálesetek után örökölte a nagyhercegi címet.

A feltételezések szerint Ferdinando számára érdekében állhatott bátyja és annak felesége halála, ugyanis Francesco törvénytelen fia, Antonio veszélyeztette volna az utódlását.

A gyanút erősítette, hogy Ferdinando közvetlenül a betegségük előtt meglátogatta a házaspárt. Egyes történészek szerint akár arzénnal is megmérgezhette őket.

A pár azonban egy olyan területen betegedett meg, amely kifejezetten kedvezett a maláriát terjesztő szúnyogoknak. A Poggio a Caiano-i Medici-villa Firenze közelében feküdt, mocsaras vidékek és rizsföldek közelében.

DNS bizonyítja a maláriás fertőzést

A Pisai Egyetem és a Yale Egyetem kutatói a Medici Project keretében vizsgálták újra a család maradványait. A kutatók Francesco csontmintáiból olyan genetikai nyomokat találtak, amelyek a maláriát okozó kórokozóra utalnak.

A vizsgálat során nemcsak egy, hanem két maláriafajt is azonosítottak: a Plasmodium falciparumot és a Plasmodium malariae-t.

Valentina Giuffra, a Pisai Egyetem orvostörténeti professzora szerint a DNS-eredmények döntő bizonyítékot jelentenek.

– A DNS biztos választ ad. Megoldja a problémát és a kételyeket – fogalmazott a kutató.

A tudósok szerint a fertőzés különösen súlyos lehetett, hiszen Francesco egyszerre két kórokozótól is szenvedhetett.