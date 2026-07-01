Több száz éves gyilkossági rejtély oldódott meg a világ egyik legismertebb dinasztiájában

Több mint négyszáz év után váratlan fordulatot hozott egy új genetikai vizsgálat a Medici család egyik leghíresebb halálesetében. A reneszánsz kori Itália egyik legbefolyásosabb dinasztiájának tagjairól sokáig azt feltételezték, hogy politikai intrika és mérgezés áldozatai lehettek. A kutatók most azonban egészen más magyarázatot találtak.
Több száz éves gyilkossági rejtély oldódott meg a Medici családban
Francesco de’ Medici 1587-ben halt meg feleségével, Bianca Cappellóval együtt, egymást követő napokon. A gyors halálesetek után hamar elterjedt a gyanú, hogy a nagyherceget saját testvére és riválisa, Ferdinando de’ Medici mérgeztethette meg.
Nem méreg, hanem malária ölhette meg Francesco de’ Medicit
A mostani DNS-vizsgálat szerint azonban Francesco szervezetében maláriaparaziták nyomait találták meg. A kutatók szerint ez tudományos bizonyítékot ad arra, hogy a férfi nem mérgezés, hanem malária következtében halt meg.
A Medici fivérek csontjai árulták el az igazságot
A tudósok a firenzei Medici-kápolnákban nyugvó testvérek bordacsontjaiból vettek mintákat. Giovanni de’ Medici maradványaiban a malária leghalálosabb formáját okozó Plasmodium falciparum nyomait azonosították, Francesco csontjaiban pedig egy másik maláriaparazita-faj jelei is megjelentek.
A felfedezés nemcsak egy évszázados találgatást zárhat le, hanem azt is megmutatja, milyen súlyos veszélyt jelentett a malária a reneszánsz kori Itáliában. A kutatók szerint az ősi DNS vizsgálata segíthet jobban megérteni, hogyan terjedtek és változtak ezek a halálos kórokozók Európában – írja a The Independent.
Három történelmi rejtély, amely máig lázban tartja az embereket
Több különös történelmi rejtélyről is beszámoltunk már az Origón: volt köztük régészeti felfedezés Stonehenge közelében, évszázados festményen feltűnő furcsa részlet és évtizedekig titkolt UFO-dokumentum is. Ezekben a történetekben az a közös, hogy mindegyik olyan kérdéseket vet fel, amelyekre a kutatók, szakértők vagy éppen az internet felhasználói máig keresik a választ.
Stonehenge közelében egy még régebbi szertartási hely nyomaira bukkantak
Stonehenge közelében régészek egy olyan neolitikumból származó építmény nyomait fedezték fel, amely akár több száz évvel is megelőzheti a híres kőkört. A dél-angliai Bulford térségében talált maradványok alapján a kutatók úgy vélik, hogy a szerkezet két nagy faoszlopból állhatott. Ezeket úgy tájolták, hogy a nyári napforduló idején a felkelő, a téli napfordulókor pedig a lenyugvó Nap irányába mutassanak.
Egy 160 éves festményen olyan tárgy látható, amely sokak szerint nem illik a korba
Egy több mint 160 éves festmény évek óta lázban tartja az internetet, mert sokak szerint egy fiatal nő olyasmit tart a kezében, ami kísértetiesen hasonlít egy okostelefonra. A rejtélyes alkotás egy erdei ösvényen sétáló nőt ábrázol, kezében egy apró tárggyal. Bár a magyarázat valószínűleg jóval hétköznapibb, egyesek mégis az időutazás lehetséges bizonyítékaként emlegetik a különös részletet.
Titkos UFO-dokumentumok kerültek elő az Egyesült Államokban
Az Egyesült Államokban több száz oldalnyi, korábban titkosított UFO-dokumentumot hoztak nyilvánosságra egy hosszú jogi csata után. A 334 oldalas iratanyagot a Disclosure Foundation szerezte meg az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökségtől. A dokumentumokban többek között olyan jelentés is szerepel, amely szerint 13 MiG vadászgépet riasztottak egy azonosítatlan repülő objektum elfogására. Más beszámolók hangtalanul mozgó, csillag alakú, korongszerű vagy fénylő gömbként leírt objektumokról szólnak.