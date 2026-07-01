Több száz éves gyilkossági rejtély oldódott meg a világ egyik legismertebb dinasztiájában

Több mint négyszáz év után váratlan fordulatot hozott egy új genetikai vizsgálat a Medici család egyik leghíresebb halálesetében. A reneszánsz kori Itália egyik legbefolyásosabb dinasztiájának tagjairól sokáig azt feltételezték, hogy politikai intrika és mérgezés áldozatai lehettek. A kutatók most azonban egészen más magyarázatot találtak.

Francesco de’ Medici nagyherceg Peter Paul Rubens egy későbbi, 17. századi portréján

Fotó: Készítette: Peter Paul Rubens - gallerix.org, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6866689

Több száz éves gyilkossági rejtély oldódott meg a Medici családban

Francesco de’ Medici 1587-ben halt meg feleségével, Bianca Cappellóval együtt, egymást követő napokon. A gyors halálesetek után hamar elterjedt a gyanú, hogy a nagyherceget saját testvére és riválisa, Ferdinando de’ Medici mérgeztethette meg.

Nem méreg, hanem malária ölhette meg Francesco de’ Medicit

A mostani DNS-vizsgálat szerint azonban Francesco szervezetében maláriaparaziták nyomait találták meg. A kutatók szerint ez tudományos bizonyítékot ad arra, hogy a férfi nem mérgezés, hanem malária következtében halt meg.

A Medici fivérek csontjai árulták el az igazságot

A tudósok a firenzei Medici-kápolnákban nyugvó testvérek bordacsontjaiból vettek mintákat. Giovanni de’ Medici maradványaiban a malária leghalálosabb formáját okozó Plasmodium falciparum nyomait azonosították, Francesco csontjaiban pedig egy másik maláriaparazita-faj jelei is megjelentek.

A felfedezés nemcsak egy évszázados találgatást zárhat le, hanem azt is megmutatja, milyen súlyos veszélyt jelentett a malária a reneszánsz kori Itáliában. A kutatók szerint az ősi DNS vizsgálata segíthet jobban megérteni, hogyan terjedtek és változtak ezek a halálos kórokozók Európában – írja a The Independent.

Három történelmi rejtély, amely máig lázban tartja az embereket

Több különös történelmi rejtélyről is beszámoltunk már az Origón: volt köztük régészeti felfedezés Stonehenge közelében, évszázados festményen feltűnő furcsa részlet és évtizedekig titkolt UFO-dokumentum is. Ezekben a történetekben az a közös, hogy mindegyik olyan kérdéseket vet fel, amelyekre a kutatók, szakértők vagy éppen az internet felhasználói máig keresik a választ.