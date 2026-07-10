Medve sétált be egy bevásárlóközpontba – videó

A medve vasárnap reggel jutott be az alaszkai Joint Base Elmendorf–Richardson katonai bázis bevásárlóközpontjába. A biztonsági kamerák felvételei szerint az automata ajtón keresztül sétált be az épületbe.

Medve sétált be egy bevásárlóközpontba

Fotó: YouTube

Az állat ezután bement az élelmiszerboltba, ahol megevett egy barackot, majd a padlóra ürített. Ezt követően magától elhagyta az épületet.

A helyszínre érkező természetvédelmi hatóságok biztonságosan visszakísérték a medvét a közeli erdőbe. Az incidens során sem ember, sem az állat nem sérült meg.

A bázis illetékesei szerint az utóbbi időben jelentősen csökkent a medvékkel kapcsolatos esetek száma, mióta májusban vadállatoknak ellenálló szemeteseket helyeztek ki a területen – írja az UPI.

A szakemberek szerint a mostani eset is azt mutatja, hogy a környéken élő medvék továbbra is könnyen a lakott területek közelébe merészkednek, ha élelmet találnak.

Rátörte a vendégekre a hotelszoba ajtaját egy medve

Barna medve tört be egy hotelszobába Tibetben, az ott lévő két vendég rémülten figyelte az állatot. A medvetámadás veszélye miatt a szálloda azonnal megerősítette a biztonsági intézkedéseket.