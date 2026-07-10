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medve

Medve sétált be egy bevásárlóközpontba – videó

1 órája
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Szokatlan jelenetek játszódtak le egy alaszkai katonai bázis bevásárlóközpontjában. Egy medve besétált az üzletbe, megevett egy barackot, majd a padlóra ürített, aztán nyugodtan elsétált.
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medvealaszkaibevásárlóközpont

A medve vasárnap reggel jutott be az alaszkai Joint Base Elmendorf–Richardson katonai bázis bevásárlóközpontjába. A biztonsági kamerák felvételei szerint az automata ajtón keresztül sétált be az épületbe.

medve, Alaszka, bevásárlóközpont
Medve sétált be egy bevásárlóközpontba
Fotó: YouTube

Az állat ezután bement az élelmiszerboltba, ahol megevett egy barackot, majd a padlóra ürített. Ezt követően magától elhagyta az épületet.

A helyszínre érkező természetvédelmi hatóságok biztonságosan visszakísérték a medvét a közeli erdőbe. Az incidens során sem ember, sem az állat nem sérült meg.

A bázis illetékesei szerint az utóbbi időben jelentősen csökkent a medvékkel kapcsolatos esetek száma, mióta májusban vadállatoknak ellenálló szemeteseket helyeztek ki a területen – írja az UPI.

A szakemberek szerint a mostani eset is azt mutatja, hogy a környéken élő medvék továbbra is könnyen a lakott területek közelébe merészkednek, ha élelmet találnak.

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