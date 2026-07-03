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medve

Ilyen pofátlan farkast még egy medve sem látott – hihetetlen videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egy farkas próbált meg közelebb kerülni egy bivalytetemhez a Yellowstone Nemzeti Parkban. A zsákmányt azonban egy grizzly medve őrizte, és azonnal elzavarta az állatot.
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medvefarkasYellowstone Nemzeti Park

A Yellowstone Nemzeti Parkban készült felvételen egy fiatal farkas próbált óvatosan megközelíteni egy grizzlyt, a medve épp egy bivaly teteméből táplálkozott. A jelenetet a @montanawild_ nevű Instagram-oldal tette közzé, amely rendszeresen oszt meg vadon élő állatokról készült felvételeket.

Yellowstone National Park, medve, farkas
A medve nem adta a zsákmányát
Fotó: Instagram/@montanawild_

A videón látható, ahogy a farkas rövid ideig próbálta felmérni a helyzetet, de a medve nem engedte közel a zsákmányához. A farkas végül visszavonult, miután nyilvánvalóvá vált, hogy esélye sincs egy ekkora ragadozóval szemben – írja a Fox News.

A szakértők szerint a grizzly medvék akár 300 kilogramm feletti testsúllyal is rendelkezhetnek, míg a farkasok jellemzően jóval kisebbek, így ilyen helyzetekben ritkán kerül sor közvetlen konfliktusra.

Sokan reagáltak a videóra, a kommentelők egy része szerint a farkas „nem volt elég erős ahhoz, hogy kockáztasson”, mások pedig egyszerűen csak lenyűgözőnek nevezték a jelenetet.

A Yellowstone vadonjában nem ritkák az ilyen erőviszonyokat bemutató találkozások.

Medve Garadna közelében

A hatóságok fokozott óvatosságra intenek. A medvét a Novajidrány–Garadna közötti területen látták, a szükséges intézkedések megtétele pedig már folyamatban van.

 

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