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medve

Medve lopta el egy golfozó ütőit, a pálya szélén egy másik medve várta – videó

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Szokatlan jelenetet rögzítettek egy kanadai golfpályán, ahol egy medve egyszerűen elvitte egy játékos ütőit. A medve a golfkocsiról emelte le a táskát, majd bevitte az erdő szélére, ahol egy másik példány várta.
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medvegolfBrit Kolumbia

Különös felvétel készült a kanadai Brit Kolumbia tartományban található Golden Eagle Golf Club golfpályáján, ahol egy medve egy golfozó ütőkkel teli táskáját vitte el.

medve, golfpálya, Brit Kolumbia
A medvét egy másik medve várta a pálya szélén
Fotó: YouTube

A közösségi médiában megjelent videón az látható, ahogy az állat leveszi a golftáskát egy golfkocsiról, majd elvonszolja a pályáról az erdő széle felé. A felvételen az is látszik, hogy ott egy másik medve vár rá.

A videón hallható, amint az egyik golfozó azt mondja: 

Hé, azok az én ütőim!

 Egy másik hang pedig arra szólítja fel az állatot, hogy tegye vissza a táskát – írja az UPI. Az nem derült ki, hogy a golfozó végül visszakapta-e az ütőit.

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