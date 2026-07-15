Medve lopta el egy golfozó ütőit, a pálya szélén egy másik medve várta – videó

Különös felvétel készült a kanadai Brit Kolumbia tartományban található Golden Eagle Golf Club golfpályáján, ahol egy medve egy golfozó ütőkkel teli táskáját vitte el.

A medvét egy másik medve várta a pálya szélén

Fotó: YouTube

A közösségi médiában megjelent videón az látható, ahogy az állat leveszi a golftáskát egy golfkocsiról, majd elvonszolja a pályáról az erdő széle felé. A felvételen az is látszik, hogy ott egy másik medve vár rá.

A videón hallható, amint az egyik golfozó azt mondja:

Hé, azok az én ütőim!

Egy másik hang pedig arra szólítja fel az állatot, hogy tegye vissza a táskát – írja az UPI. Az nem derült ki, hogy a golfozó végül visszakapta-e az ütőit.

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