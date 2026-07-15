Medve tartja rettegésben a japán várost: hűtőket fosztogat és házakba tör be

A japán Shizukuishi településen nagy erőkkel keresik azt a fekete medvét, amely a gyanú szerint az elmúlt két hétben legalább 14 betörést követett el. A medve több otthonba is bejutott, élelmiszert keresett, és egy idős házaspár hűtőszekrényét is kifosztotta – írja a Guardian.

Medve fosztogatja a házakat Japánban: hűtőket dézsmál, édességet keres (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 87 éves Mitsuo Matsubara hétfő este furcsa zajokat hallott a konyhából. Amikor megnézte, mi történik, egy nagyméretű fekete medvével találta szemben magát. A hűtő ajtaja nyitva volt, az élelmiszerek pedig szanaszét hevertek a padlón. Felesége azonnal értesítette a rendőrséget.

Egyetlen medve állhat a betörések mögött

A hatóságok szerint ugyanaz az állat több alkalommal is visszatérhetett ugyanarra a környékre. Emiatt csapdákat helyeztek ki, elektromos kerítéseket telepítettek a veszélyeztetett házak köré, és járőrök figyelmeztetik a lakókat a fokozott kockázatra.

A szakemberek szerint szokatlan, hogy egy medve ennyiszer ugyanazon a területen keressen élelmet, ezért szeretnék mielőbb befogni.

A betörések során a medve nemcsak húst vagy egyéb élelmiszert fogyasztott. Egy házba ötször is visszatért, ahol kekszet, cukrot és a karinto nevű japán édességet ette meg. Egy cukrászdából pedig fánkokat vitt el a hűtőből.