Akciófilmbe illő jelenet: medve vette üldözőbe a jávorszarvast

Nem mindennapi látványban volt része egy maine-i házaspárnak, miután szemtanúi lettek annak, hogyan üldöz egy hatalmas fekete medve egy ijedt jávorszarvas borjút. Elvia és Todd Malcolm horgászás céljából érkezett Telos településére, amikor megpillantottak egy nőstény jávorszarvast, amint egy erdős területen üget, majd letér egy mellékútra.

Medve üldözte a riadt jávorszarvas borjút (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Medve vette üldözőbe a jávorszarvas borjút

Mondtam Elviának, hogy fogja a telefonját, mert most lehetősége lesz lefényképezni egy jávorszarvast

– idézte fel a történteket Todd Malcolm.

A házaspár ezután leparkolta a teherautóját, hogy megfigyeljék az állatot, azonban feltűnt nekik, hogy az mennyire izgatott, mialatt egy borjúra morog. Ezt követően rontott ki az erdőből a borjú, nyomában a medvével, ami arra sarkallta a párt, hogy azonnal közbelépjenek. A férj a gázra taposva az állatok közzé hajtott, mire a medve oldalra ugrott, és visszamenekült a fák közé.

A szívem hevesen vert, mert nem akartam végignézni, ahogy a medve elkapja azt a borjút. Amint a borjú elhaladt a teherautó mellett, és rá tudtuk venni a medvét, hogy feladja az üldözést, felnéztem az útra, és azt láttam, hogy ismét együtt vannak, az anya és a kicsinye

- tette hozzá Elvia Malcolm, aki több fotót is készített az üldözésről.

Miután a pár megbizonyosodott arról, hogy a jávorszarvas borjú visszajutott az anyjához, folytatták az útjukat horgászhelyük felé - írja a New Yokt Post.