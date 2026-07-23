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medve

Medve jelent meg a parkolóban, fejvesztve menekültek a vásárlók az autóikhoz – videó

30 perce
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Riadtan menekültek autóikhoz a vásárlók, amikor egy medve jelent meg egy Tennessee állambeli parkolóban. A medve felbukkanását többen videóra vették, egy férfi egészen közel merészkedett az állathoz, hogy lefotózza.
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medveTennesseeparkoló

A medve egy Tennessee-i parkolóban bukkant fel, ahol a vásárlók a váratlan találkozás miatt sietve az autóik felé menekültek. A jelenetet többen is rögzítették.

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Nagy riadalmat okozott a medve
Fotó: Twitter/X

A felvételen az is látható, hogy egy férfi veszélyesen közel ment a vadállathoz, hogy fényképet készítsen róla – írja az ABC News. A videó nem közöl további részleteket arról, mi történt ezt követően, vagy hogy bárki megsérült-e az eset során.

Medve lopta el egy golfozó ütőit, a pálya szélén egy másik medve várta

Szokatlan jelenetet rögzítettek egy kanadai golfpályán, ahol egy medve egyszerűen elvitte egy játékos ütőit. A medve a golfkocsiról emelte le a táskát, majd bevitte az erdő szélére, ahol egy másik példány várta.

 

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