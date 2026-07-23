Medve jelent meg a parkolóban, fejvesztve menekültek a vásárlók az autóikhoz – videó

A medve egy Tennessee-i parkolóban bukkant fel, ahol a vásárlók a váratlan találkozás miatt sietve az autóik felé menekültek. A jelenetet többen is rögzítették.

Nagy riadalmat okozott a medve

Fotó: Twitter/X

A felvételen az is látható, hogy egy férfi veszélyesen közel ment a vadállathoz, hogy fényképet készítsen róla – írja az ABC News. A videó nem közöl további részleteket arról, mi történt ezt követően, vagy hogy bárki megsérült-e az eset során.

Medve lopta el egy golfozó ütőit, a pálya szélén egy másik medve várta

Szokatlan jelenetet rögzítettek egy kanadai golfpályán, ahol egy medve egyszerűen elvitte egy játékos ütőit. A medve a golfkocsiról emelte le a táskát, majd bevitte az erdő szélére, ahol egy másik példány várta.