Medve támadott meg egy férfit, beleharapott a lábába

A férfit a lábszárán és a combján harapta meg a medve, a mentősök kiérkezésekor eszméleténél volt és kommunikált.

Medvetámadás történt Romániában - Illusztráció

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A mentésben részt vettek az ilyen helyzetek kezeléséért felelős intézmények csapatai is – írja a News.ro-ra hivatkozva a Maszol.ro.

Miután a helyszínen ellátták a férfit, a câmpulungi kórházba vitték további kezelésre és kivizsgálásokra.

A katasztrófavédelem figyelmeztette a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket, inkább maradjanak a lakásaikban. Ha mégis találkoznának medvével, akkor tartsanak távolságot tőle, ne etessék, és ne próbáljanak meg fotózkodni vele.

A pitesti24.ro szerint juhászt támadott meg a medve vasárnap késő este, akinek hegyimentők siettek a segítségére. A medve állítólag több juhot is elragadott és megölt.

Rátörte a vendégekre a hotelszoba ajtaját egy medve

Barna medve tört be egy hotelszobába Tibetben, az ott lévő két vendég rémülten figyelte az állatot. A medvetámadás veszélye miatt a szálloda azonnal megerősítette a biztonsági intézkedéseket.