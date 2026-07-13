Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszavazták a Sulyok Tamás leváltásáról szóló Alaptörvény-módosítást

Rendkívüli

Magyar Péter a 17. Alaptörvény-módosítás után: Nagy vállalásunk volt, de ez csak egy állomás

medve

Medve támadott meg egy férfit, beleharapott a lábába

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Medvetámadás történt a romániai Argeș megyei Lerești községben, a Voina-gát környékén. Egy 47 éves férfit harapott meg egy medve a lábszárán és a combján – közölte hétfőn a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
medvemedvetámadásRománia

A férfit a lábszárán és a combján harapta meg a medve, a mentősök kiérkezésekor eszméleténél volt és kommunikált.

Medvetámadás áldozata lett egy férfi Japánban (A kép illusztráció.)
Medvetámadás történt Romániában - Illusztráció
Fotó: Unsplash

A mentésben részt vettek az ilyen helyzetek kezeléséért felelős intézmények csapatai is – írja a News.ro-ra hivatkozva a Maszol.ro.

Miután a helyszínen ellátták a férfit, a câmpulungi kórházba vitték további kezelésre és kivizsgálásokra.

A katasztrófavédelem figyelmeztette a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket, inkább maradjanak a lakásaikban. Ha mégis találkoznának medvével, akkor tartsanak távolságot tőle, ne etessék, és ne próbáljanak meg fotózkodni vele.

A pitesti24.ro szerint juhászt támadott meg a medve vasárnap késő este, akinek hegyimentők siettek a segítségére. A medve állítólag több juhot is elragadott és megölt.

Rátörte a vendégekre a hotelszoba ajtaját egy medve

Barna medve tört be egy hotelszobába Tibetben, az ott lévő két vendég rémülten figyelte az állatot. A medvetámadás veszélye miatt a szálloda azonnal megerősítette a biztonsági intézkedéseket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!