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medve

Ilyet sem látott még: medve üldögélt egy teherautó vezetőülésén

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Nem mindennapi élményben volt része egy coloradoi férfinak: egy medve üldögélt békésen a teherautójának a vezetőülésén.
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medveteherautómeglepetés

Leesett az álla egy férfinak a coloradói Steamboat Springsben, amikor a teherautója ajtaját kinyitva azt vette észre, hogy egy medve üldögél a vezetőülésen. Andy Kerrigan a hírek szerint egy lakóház körül sétált a Clubhouse Drive-on, majd visszatért a parkolóban lévő teherautójához: ekkor egy biztonsági kamera tanúsága szerint kinyitotta a vezetőoldali ajtót, majd összerezzent, amikor szemtől szembe találta magát a fiatal állattal.

Medve üldögélt egy teherautó vezetőülésén / Fotó:  Illusztráció/Unsplash

Medve üldögélt egy teherautó vezetőülésén

Kerrigan ezután kinyitotta a teherautó egy másik ajtaját, és egy deszkával arra biztatta az állatot, hogy távozzon. A medvebocs végül szót fogadott, majd elszaladt a helyszínről.

Az elmúlt időszakban több medveészlelésről is érkezett hír: az előző hónapban túrázók a a Glacier Nemzeti Parkban filmeztek le két fiatal grizzly medvét, amint egy ösvényen rohantak lefelé, míg egy másik eset során Ohio állam vadvédelmi hatóságai fogtak el és GPS-nyakörvvel láttak el egy 230 kg-os fekete medvét egy folyamatban lévő kutatás részeként, amelynek célja az állam növekvő medvepopulációjának jobb megértése volt. A felnőtt hímet később visszaengedték a vadonba.

A vadvédelmi szakértők egyébként azt tanácsolják az embereknek, soha ne közelítsék meg a medvéket, és ne próbálják megetetni őket. Azt is javasolják, a járműveiket zárják le, és lehetőség szerint távolítsák el belőlük az ételt vagy az illatosított tárgyakat, mivel ezeket az állatokat minden bevonzhat, aminek potenciális zsákmányszaga van - írja a People.

 

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