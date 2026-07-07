Rátörte a vendégekre a hotelszoba ajtaját egy medve – videó

Az eset a tibeti Nagqu város egyik szállodájában történt, ahol egy barna medve besétált az épületbe, majd egy folyosón végighaladva megállt egy szoba ajtajánál, és betörte azt.

A medve a folyosón sétált, majd megállt az egyik ajtó előtt és betörte

Fotó: Facebook/Voice of China Online

A biztonsági kamera felvételén látható, ahogy az állat nyugodtan sétál a hotel folyosóján, majd betöri a zárt ajtót, és belép a szobába, ahol két vendég tartózkodott.

A szobában lévők elmondása szerint néhány másodpercig döbbenten nézték a medvét, amely végül mindenféle támadás nélkül magától megfordult és kisétált a helyiségből.

A szálloda tulajdonosa ezután zseblámpával és különböző eszközökkel próbálta elriasztani az állatot, végül sikerült kikergetnie az épületből – írja az UPI.

A megrongálódott ajtót azóta kijavították, a hotel vezetése pedig közölte, hogy további biztonsági megoldásokat vezetnek be annak érdekében, hogy a jövőben ne történhessen hasonló eset.

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