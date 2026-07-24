Rémült medve mászott fel egy villanypóznára – szörnyű vége lett a mutatványnak

A medve egy villanyoszlop kereszttartóján egyensúlyozott az Egyesült Államokban, miközben többen videózták az állatot. Halálos áramütés érte, mielőtt a segítség megérkezett – írja a Daily Mail.

Rémült medve halálos áramütést szenvedett az Egyesült Államokban, miután felmászott egy villanyoszlopra Forrás: képkivágás/Daily Mail videó

Halálos áramütés érte a villanyoszlop tetején rekedt medvét

Egy rémült medve kapaszkodott egy csaknem 11 méter magas villanyoszlop tetején az új-mexikói Clayton közelében. Egy autós vette észre az állatot, amely a kereszttartón egyensúlyozott és lihegett. A szemtanúk értesítették a segélyhívót, a diszpécser azonban arra kérte őket, hogy hagyják magára a medvét, hogy az magától lemászhasson.

A hatóságok és a szemtanúk egymást hibáztatják

A vadvédelmi hatóság szerint riasztották a seriff egyik helyettesét, az áramszolgáltatót és a természetvédelmi tiszteket, de az állatot halálos áramütés érte, mielőtt kiérkeztek. Egy másik szemtanú azt állította, hogy a hatóságok nem voltak hajlandók kivonulni. A World Animal News szintén bírálta a mentés elmaradását.

Az Új-Mexikói Vadvédelmi Hivatal közölte, hogy a videózó és fényképező emberek miatt a medve az oszlop tetején maradt. Az eset ismét vitát indított arról, hogyan kell kezelni a közvetlen életveszélybe került vadállatokkal kapcsolatos sürgős bejelentéseket – írta meg a Daily Mail.

Korábban is beszámoltunk már olyan esetekről, amikor medvék különös helyzetekben okoztak komoly riadalmat. Tennessee-ben egy parkolóban jelent meg egy medve, a vásárlók pedig fejvesztve menekültek az autóikhoz. Connecticutban egy hős kutya mentett meg egy hatéves kisfiút: a felé rohanó állatra vetette magát, majd elkergette. A japán Shizukuishiben pedig egy fekete medve két hét alatt legalább 14 házba tört be, élelmiszert keresett, és még a hűtőszekrényeket is kifosztotta.