Kis híján medvetámadás áldozata lett egy turista egy román autóúton - Videó

Egy turista kis híján medvetámadás áldozata lett a Transzfogarasi autóúton. A férfi nem vette észre, hogy az állat mögötte ólálkodik, így nyugodtan állt, a telefonjába merülve - írta a Observator.

Kis híján medve vacsora lett egy gyanútlan turistából. (Képünk illusztráció) Fotó: Angyalosi Beata / Shutterstock

Kis híján medve vacsora lett egy gyanútlan turistából

Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette azt a bizarr esetet, amikor egy telefonjába merült férfi a romániai országút szélén állt, miközben egy medve észrevétlenül megközelítette. A turista még akkor sem sejtett semmit, amikor a vadállat már közvetlenül mögötte állt, ráadásul ekkorra már maga az állat is kissé tanácstalannak tűnt, ugyanis többször is odalépett a férfi felé, aki meg sem mozdult

Végül a felvételt rögzítő autó elindult a medve felé, hogy elriassza. Ekkor az állat a gyanútlan turista elé ugrott, majd két lábra ágaskodott, és a férfi felé kapott a mancsaival, akinek az élete csupán egy hajszálon múlt. A medve egy ideig kergette kiszemelt áldozatát, aki végül saját autójába lelt menedéket.