Fordulat a meggyilkolt újságírónő ügyében: felmentették a gyanúsítottakat

Felmentettek három férfit Lyra McKee újságírónő meggyilkolásának ügyében Észak-Írországban, az Egyesült Királyságban. A belfasti bíróság szerint nem volt elég bizonyíték arra, hogy Paul McIntyre, Peter Cavanagh és Jordan Gareth Devine bűnsegédként segítette vagy bátorította volna a lövöldözőt – számolt be az ABC News.

Meggyilkolt újságírónő Észak-Írországban: felmentettek három embert (illusztráció)

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Meggyilkolt újságírónő Észak-Írországban: felmentettek három embert

A 29 éves Lyra McKee 2019-ben egy rendőrellenes zavargásról tudósított, amikor halálos lövés érte. A tüntetésen Molotov-koktélokat dobtak a rendőrökre, egy autót is felgyújtottak, majd egy maszkos fegyveres több lövést adott le. Az egyik golyó az újságírót találta el, aki rendőrök közelében figyelte az eseményeket.

Az Új IRA vállalta a felelősséget

A támadás után az Új IRA nevű szakadár félkatonai csoport azt közölte, hogy tagjai véletlenül lőtték le McKee-t, miközben rendőrökre céloztak. A valódi lövöldözőt azonban soha nem vádolták meg a gyilkossággal.

McKee halála nagy megrázkódtatást okozott Észak-Írországban, és politikai következményei is voltak. Temetésén brit, ír és északír vezetők is részt vettek.

Meggyilkoltak egy máltai újságírónőt: az ország egyik leggazdagabb emberét gyanúsítják

Daphne Caruana Galizia Málta egyik legismertebb újságírója és bloggere volt, így túlzás nélkül mondható, hogy az egész ország nyilvánosságát sokkolta, amikor 2017. októberének végén egy, az autójába rejtett pokolgép végzett vele. A nő oknyomozó újságírói karrierje alatt több súlyos ügyet is feltárt, amely nem csak a politikai elitre nézve volt kényes, de a gazdasági elit bizonyos szereplőire is terhelő árnyékot vetett.