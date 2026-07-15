Összeesett és meghalt a testépítő, órákkal korábban még az edzéséről posztolt

A 35 éves Mailson Araújo néhány nappal a hétvégi Musclecontest előtt halt meg, miután otthonában rosszul lett Brazíliában. A verseny sok sportoló számára ugródeszkát jelent a világ legrangosabb testépítő viadalára, a Mr. Olympiára – számolt be róla a Globo.

Meghalt Mailson Araújo testépítő.

Fotó: Instagram/@mailsonaraujopro

Még aznap az edzőteremből jelentkezett

Araújo hétfő este lett rosszul alagoinhasi otthonában. Édesanyja, aki ápolónő, azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a kiérkező mentők is küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni. A halál pontos okát egyelőre nem közölték.

A tragédia különösen megrázó, mert a testépítő néhány órával korábban még az edzőteremből osztott meg fotókat. A képekhez ezt írta:

Úton a cél felé, minden egyes napot élvezve.

Három éve lett profi

Mailson Araújo 2023-ban szerezte meg profi versenyzői kártyáját, miután

megnyerte az Arnold Classic South America versenyt Sao Paulóban.

Pályafutása során több kiemelkedő eredményt ért el, köztük harmadik lett a 2023-as Muscleman versenyen.

Pénteken a Curitiba városában rajtoló Musclecontesten állt volna színpadra, erre azonban már nem kerülhetett sor.

A sportoló halála megrázta a testépítő közösséget. Maiki Ono profi testépítő azt írta, Araújo „nagyon fog hiányozni”, míg Lucas Moraes brazil sportársa úgy búcsúzott tőle, hogy egy „óriást” veszített el a sportág.