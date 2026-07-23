Sétált az utcán, amikor egy lezuhanó férfi agyonnyomta

Egy nő meghalt, amikor egy férfi kizuhant a 12. emeletről, és ráesett a szörnyű balesetben. A tragédia Japánban történt hajnali 1 óra körül, amikor a 23 éves Houra Inaba az utcán sétált. A 29 éves Shinsei Taguchi pedig éppen ráesett. Inaba barátja hívta a mentőket, a nőt és Taguchit is kórházba szállították, ám Inaba tragikus módon meghalt.

Egy nő meghalt, amikor egy férfi kizuhant a 12. emeletről - Fotó: Pexels

Taguchi továbbra is eszméletlen és kritikus állapotban van a július 19-i incidens után - jelentette a Sun. Jelenleg nem tudni, hogy a férfi szándékosan ugrott-e le, vagy véletlenül zuhant le. A helyszínt lezárták, amíg a nyomozók megvizsgálták a baleset körülményeit.

2024 augusztusában egy 17 éves középiskolás lány ugrott ki egy jokohamai kereskedelmi épületből, megölve egy alatta sétáló 32 éves nőt. A párost kórházba szállították, miután megtalálták őket a Jokohama állomás előtt. A lány egy órával később, míg a 32 éves nő röviddel ezután halt meg.

Magyarországon is történt hasonló

Magyarországon is történt hasonló tragikus eset 2020. július 31-én délután Budapest XI. kerületében, Kelenföldön, a Hadak útján. Egy 42 éves férfi szerelmi bánatában öngyilkossági szándékkal leugrott az egyik tizennégy emeletes panelház legfelső szintjéről. A fatális véletlen folytán pont a ház kapuján abban a másodpercben kilépő, 41 éves kétgyermekes édesanyára, Erzsébetre zuhant.

Az édesanya éppen sétálni indult a családjával. A helyszínen vele volt a férje, a 3 és fél éves kisfia, valamint a babakocsiban tolta a 6 hónapos kislányát. Bár a babakocsi a becsapódáskor összetört, a csecsemő csodával határos módon csak könnyebb karcolásokkal túlélte a balesetet, és a család többi tagja sem sérült meg fizikailag.