Négy fiatal halt meg, amikor letért az útról és villanyoszlopnak csapódott egy autó

Négy fiatal férfi életét vesztette, egy ötödik utas pedig megsérült, amikor egy személyautó letért az útról és villanyoszlopnak csapódott péntek hajnalban az angliai Huytonban.

Halálos ütközés Angliában: négy huszonéves férfi meghalt (A kép illusztráció)

Fotó: SEIYA TANASE / AFP

Négy fiatal azonnal meghalt, egy utas túlélte

A Mirror értesülései szerint a Merseyside-i rendőrséget helyi idő szerint nem sokkal hajnali két óra előtt riasztották a Liverpool Roadra.

A helyszínre érkező mentők négy utas – két 23, egy 24 és egy 26 éves férfi – életét már nem tudták megmenteni, valamennyien a helyszínen meghaltak.

Családtagjaikat értesítették, támogatásukról a rendőrség gondoskodik.

A fekete Seat Cupra 27 éves utasa túlélte a balesetet. Stabil állapotban szállították kórházba, ahol jelenleg is ápolják.

A helyszínelés idejére a hatóságok több környékbeli utat lezártak, a korlátozások várhatóan a hétvégén is érvényben maradnak.

A rendőrség szemtanúk jelentkezését kéri, különösen azoktól, akik a baleset előtt a környéken közlekedtek, illetve rendelkeznek fedélzeti kamera- vagy kapucsengőkamerás felvételekkel.

Paul Holden rendőrfelügyelő közölte: elsődleges céljuk, hogy feltárják a tragédia okát, és választ adjanak az áldozatok hozzátartozóinak arra, mi vezetett a halálos ütközéshez.

Cordons on Liverpool Road are expected to remain in place over the weekend after 4 men lost their lives in a crash in Huyton in the early hours of this morning pic.twitter.com/OS2ZUIXtZF — Hits Radio News | Liverpool & North West (@HitsNWnews) July 24, 2026

*Nem ez volt az egyetlen tragédia, amely megrázta Angliát az elmúlt napokban. Egy tengerparti mentés során egy édesanya és 15 éves lánya is életét vesztette, miközben egy bajba került gyermeket próbáltak megmenteni. A szívszorító balesetben egy 7 éves kislány súlyos sérüléseket szenvedett.