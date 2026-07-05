A Mirror szerint meghalt a börtönben Norman Heaton, akit azért ítéltek életfogytiglani szabadságvesztésre, mert 2001 májusában megfojtotta feleségét, a 32 éves, háromgyermekes Jacqueline Heatont a brit South Shields városában.

Meghalt a fojtogatós gyilkos. (A kép illusztráció.)

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Meghalt a kegyetlen gyilkos

A férfi a gyilkosság után azt állította, hogy feleségét egy ágyhoz kötözte, majd egy szárítókötéllel a nyaka köré hurkolva próbálta eszméletlenné tenni egy szexuális szerepjáték részeként. Elmondása szerint a nő halála baleset volt, ezt követően pedig a holttestet egy lépcső alatti tárolóban rejtette el.

A Newcastle-i Koronabíróság esküdtszéke azonban arra a következtetésre jutott, hogy Heaton szándékosan tovább szorította a kötelet, hogy megölje a feleségét. A tárgyaláson elhangzott, hogy házasságuk megromlott, Jacqueline el akarta hagyni férjét, aki ezt nem tudta elfogadni.

Norman Heatont életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amelyből legalább 12 évet kellett letöltenie.

Később derült ki, hogy a 66 éves férfi 2025 novemberében hörgő- és tüdőgyulladás következtében meghalt a Full Sutton börtönben. A halottkém természetes halálként zárta le az ügyet.

A Büntetés-végrehajtási és Pártfogó Felügyeleti Ombudsman vizsgálata szerint a fogvatartott a börtönben megfelelő, együttérző és időszerű egészségügyi ellátásban részesült, amely megfelelt annak a színvonalnak, amelyet a civil egészségügyi rendszerben is elvárhatott volna. A jelentés szerint a börtön és a külső egészségügyi szolgáltatók példás együttműködése biztosította a szükséges palliatív ellátást, és a vizsgálat sem klinikai, sem egyéb hiányosságot nem tárt fel.