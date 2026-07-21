Meghalt a YouTuber, miután élő adásban mérget ivott – a nézők kétségbeesve próbálták megmenteni

Meghalt egy ötvenes éveiben járó dél-koreai YouTuber, miután egy élő közvetítés során mérgező anyagot vett be. A nézők azonnal riasztották a mentőket, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. – adta hírül a Newsis.

Meghalt egy ötvenes éveiben járó dél-koreai YouTuber, miután élő adásban mérgező anyagot vett be.

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Nézők hívták a mentőket

A tragédia július 18-án este történt a dél-koreai Sinan megyében. A férfi egy, az otthona közelében parkoló autóból közvetített élőben, amikor összeveszett egyik feliratkozójával.

A helyi sajtó szerint

a vita hevében kijelentette, hogy mérgező anyagot fog bevenni, majd meg is tette.

Egy néző azonnal értesítette a dél-koreai segélyhívót, így a mentők gyorsan a helyszínre érkeztek.

A YouTubert már eszméletlen, életveszélyes állapotban találták meg.

Kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

Vizsgálják a felvételt

A dél-koreai adatvédelmi szabályok miatt a hatóságok csak „A” néven azonosították az elhunyt férfit. A beszámolók szerint családjával élt egy szigeten, és egy kisebb YouTube-csatornát vezetett, ahol főként hétköznapi témákról beszélgetett követőivel.

A rendőrség lefoglalta a végzetes élő közvetítés felvételét, és azt vizsgálja, pontosan mi hangzott el a vita során, illetve milyen körülmények vezettek a tragédiához.

A férfi személyazonosságát és a lenyelt anyag típusát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A hatóságok közölték, hogy a haláleset körülményeinek tisztázása érdekében a nyomozás továbbra is folyamatban van.

Korábban egy fitneszinfluenszer halála is megrázta a közösségi médiát: a híresség egy tóba fulladt, miután a beszámolók szerint kiszámíthatatlanul kezdett viselkedni.