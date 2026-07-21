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tragédia

Meghalt a YouTuber, miután élő adásban mérget ivott – a nézők kétségbeesve próbálták megmenteni

1 órája
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Hiába érkezett gyorsan a segítség, meghalt az az ötvenes éveiben járó dél-koreai YouTuber, aki élő adás közben mérgező anyagot vett be. A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit.
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tragédiayoutubermérgező anyag

Meghalt egy ötvenes éveiben járó dél-koreai YouTuber, miután egy élő közvetítés során mérgező anyagot vett be. A nézők azonnal riasztották a mentőket, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. – adta hírül a Newsis

meghalt
Meghalt egy ötvenes éveiben járó dél-koreai YouTuber, miután élő adásban mérgező anyagot vett be.
Fotó: Shutterstock

Nézők hívták a mentőket

A tragédia július 18-án este történt a dél-koreai Sinan megyében. A férfi egy, az otthona közelében parkoló autóból közvetített élőben, amikor összeveszett egyik feliratkozójával.

A helyi sajtó szerint 

a vita hevében kijelentette, hogy mérgező anyagot fog bevenni, majd meg is tette. 

Egy néző azonnal értesítette a dél-koreai segélyhívót, így a mentők gyorsan a helyszínre érkeztek.

A YouTubert már eszméletlen, életveszélyes állapotban találták meg. 

Kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

Vizsgálják a felvételt

A dél-koreai adatvédelmi szabályok miatt a hatóságok csak „A” néven azonosították az elhunyt férfit. A beszámolók szerint családjával élt egy szigeten, és egy kisebb YouTube-csatornát vezetett, ahol főként hétköznapi témákról beszélgetett követőivel.

A rendőrség lefoglalta a végzetes élő közvetítés felvételét, és azt vizsgálja, pontosan mi hangzott el a vita során, illetve milyen körülmények vezettek a tragédiához. 

A férfi személyazonosságát és a lenyelt anyag típusát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A hatóságok közölték, hogy a haláleset körülményeinek tisztázása érdekében a nyomozás továbbra is folyamatban van.

Korábban egy fitneszinfluenszer halála is megrázta a közösségi médiát: a híresség egy tóba fulladt, miután a beszámolók szerint kiszámíthatatlanul kezdett viselkedni.

 

 

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