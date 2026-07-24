Három órán át nézte, ahogy meghalnak a barátai – az apja egy telefonos alkalmazással találta meg

Egy lány elmesélte, hogyan nézte végig, ahogy a barátai meghalnak a szeme láttára, miközben fejjel lefelé feküdtek egy vízzel teli árokban egy autóban, mielőtt az apja a Live 360 ​​segítségével kimentette.

Meghaltak a barátai a szeme láttára

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

A 17 éves Adam Dudzinski és 16 éves barátnője, Chloe-Ann Naylor január 3-án este fél 8 körül fulladtak a vízbe, miután Adam elvesztette uralmát egy Ford Fiesta felett Iwade-ben, Kent közelében, Sittingbourne-ben.

Meghaltak a barátai a szeme láttára

Egy másik lány, akinek a nevét jogi okokból nem hozhatjuk nyilvánosságra, túlélte, miután az apja megtalálta, aki a Live 360 ​​mobilalkalmazást használta, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy nyomon kövessék egymás tartózkodási helyét – hangzott el a Kent és Medway megyei halottkémi bíróságon.

A 16 éves utas három órát töltött a járműben, miután az lehajtott az Old Ferry Roadról, és fejjel lefelé egy vízzel teli vízelvezető árokba csapódott. Bár az alkalmazás leállította az információk küldését, az apa odasietett, ahol rögzítették a végleges koordinátákat, és éjfél előtt nem sokkal felfedezte a részben elárasztott járművet.

A túlélő elmesélte Ian Potter halottkémnek, hogyan nézte végig, ahogy barátai meghalnak az elsüllyedt autóban. Rendőrségi nyilatkozatában azt mondta, hogy Adam, akinek nem volt jogosítványa és biztosítása, gyorsan vezetett, de nem lépte túl a sebességhatárt, és bár megpróbált lassítani, nem fékezett időben az éles kanyarhoz. Emiatt a jármű letért az útról, felborult, és az árokba csapódott – magyarázta.

Fejjel lefelé, csapdába esve Chloe megpróbálta hívni a mentőket és az édesanyját, de nem sikerült elérnie őket. A túlélő elmesélte, hogy már a vízbe fulladásra készült, amikor megérezte Chloe kezét, aki a lábát ütögette. Ez adott neki elég bátorságot ahhoz, hogy megpróbálja kioldani a biztonsági övét. Miközben csapdába esett, Adam azt hajtogatta: „Sajnálom, nagyon sajnálom”, miközben Chloe megpróbálta a fejét a víz fölé emelni. Az iskoláslány folyamatosan a barátnője nevét kiabálta, de egy idő után Chloe már nem reagált.