Megrázó felvételek: menekítik az embereket, mindent elnyelnek a lángok Franciaországban

Nehéz éjszaka volt. Miközben az Arcachon-medence lángokban áll, csütörtökön Biscarrosse (Landes) közelében egy jármű által okozott tűz gyorsan átterjedt a környező erdőre. Több mint 1000 hektáron égett le, a tűz elérte a város külterületét, és 9000 ember evakuálásához vezetett – jelentette a prefektúra az éjszaka folyamán. Biscarrosse polgármestere jelezte, hogy ez a szám elérte a 10 000-et, a Parentisből evakuált 5000 emberen felül. A prefektúra péntek reggel 6 órai közlése szerint Landes megyében összesen 23 000 embert kellett kitelepíteni.

ALERTE - L'énorme incendie de #Biscarrosse, dans les Landes, est incontrôlable ce soir et a parcouru plus de 1200 hectares déjà ! (en 5h) 5000 personnes sont en cours d’évacuation. Des chevaux ont dû être lâchés dans la nature en urgence. La situation est préoccupante (tout comme… pic.twitter.com/9N6YSM1iqO — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 23, 2026

Romain Moutard ezredest, a landesi tűzoltó- és mentőszolgálat igazgatóhelyettes úgy fogalmazott, „apokaliptikus tűzvész” és „dante-i” helyzet áll fenn, már nem tudják megfékezni a tüzet, mert újra és újra új tűzfészkek keletkeznek.

🇫🇷 | L'énorme #incendie de #Biscarrosse, filmé depuis les hauteurs. Les images sont impressionnantes le front de flammes s'étend sur plusieurs centaines de mètres. 800 #pompiers vont lutter toute la nuit contre le #feu 😮🔥 pic.twitter.com/4RwkZqYrQk — Instant Actu (@Inst_Actu) July 23, 2026

„Tekintettel a katasztrófa hevességére, mivel a tűz a fák tetején keletkezett, a cél az ingatlanok és az emberek lehető legnagyobb mértékű biztosítása, ez a prioritásunk” – hangsúlyozta.

A nap folyamán óvintézkedésként Biscarrosse városának 6000 lakosát evakuálták, valamint 3000 nyaralót, akik a szomszédos Parentis-en-Born város négy kempingjében tartózkodtak. Ezek a kempingek a "Calède", a "Les Cottages", a "Le Pison" és a "Le Pipiou". A Landes-i Tűzoltóság és Mentőszolgálat (SDIS 40) szerint az önkormányzat két közösségi termet bocsátott rendelkezésre.