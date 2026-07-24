Megrázó felvételek: menekítik az embereket, mindent elnyelnek a lángok Franciaországban

Nehéz éjszaka volt. Miközben az Arcachon-medence lángokban áll, csütörtökön Biscarrosse (Landes) közelében egy jármű által okozott tűz gyorsan átterjedt a környező erdőre. Több mint 1000 hektáron égett le, a tűz elérte a város külterületét, és 9000 ember evakuálásához vezetett – jelentette a prefektúra az éjszaka folyamán. Biscarrosse polgármestere jelezte, hogy ez a szám elérte a 10 000-et, a Parentisből evakuált 5000 emberen felül. A prefektúra péntek reggel 6 órai közlése szerint Landes megyében összesen 23 000 embert kellett kitelepíteni.
Romain Moutard ezredest, a landesi tűzoltó- és mentőszolgálat igazgatóhelyettes úgy fogalmazott, „apokaliptikus tűzvész” és „dante-i” helyzet áll fenn, már nem tudják megfékezni a tüzet, mert újra és újra új tűzfészkek keletkeznek.
„Tekintettel a katasztrófa hevességére, mivel a tűz a fák tetején keletkezett, a cél az ingatlanok és az emberek lehető legnagyobb mértékű biztosítása, ez a prioritásunk” – hangsúlyozta.
A nap folyamán óvintézkedésként Biscarrosse városának 6000 lakosát evakuálták, valamint 3000 nyaralót, akik a szomszédos Parentis-en-Born város négy kempingjében tartózkodtak. Ezek a kempingek a "Calède", a "Les Cottages", a "Le Pison" és a "Le Pipiou". A Landes-i Tűzoltóság és Mentőszolgálat (SDIS 40) szerint az önkormányzat két közösségi termet bocsátott rendelkezésre.