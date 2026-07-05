"Megszültem, miközben aludtam: amikor felébredtem, a lábam között ott volt egy baba"

Egy anyuka elárulta, hogy alvás közben szült, és arra ébredt, hogy a babája a lábai között van.

Alvás közben szülte meg fiát egy anya

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A 27 éves Carolina Moreno, aki a kanadai Albertából származik, elmondta, hogy harmadik gyermeke szülése pont úgy kezdődött, mint az előző két esetben. Eleinte teljesen természetes szülést szeretett volna, de úgy döntött, hogy epidurális érzéstelenítést kér, mert a „fájásai borzalmas kínokat okoztak”.

Az orvosok beállítottak egy beteg által kontrollált epidurális fájdalomcsillapítást (PCEA), egy olyan rendszert, amely lehetővé teszi a beteg számára, hogy egy gomb megnyomásával több fájdalomcsillapítót kaphasson.

Moreno a Daily Mailnek elmagyarázta, hogy korábban, amikor epidurális érzéstelenítést kapott, „gyors enyhülést” érzett, de az érzéstelenítés után több mint egy órával „még mindig mindent érzett”. Azt mondta, amikor figyelmeztette az ápolókat, hogy „nem működik”, azt mondták neki, hogy nyomja meg a gombot néhányszor. Az anya becslése szerint összesen háromszor nyomta meg, de bevallotta, hogy nem 100 százalékig biztos benne, mert „kéjgázt” is kapott.

„Azt is mondták, hogy a gép korlátozza, hogy mennyit adagolhatok magamnak, így még ha öt perc alatt hússzor megnyomom, akkor sem fog hússzor adagolni” – magyarázta.

Végül „némi fájdalomcsillapodást” érzett. Teljesen kimerült volt, mivel hajnali négy óra után volt, ezért elaludt. „Abban az időben egész éjjel szünet nélkül, egymást követően fájásaim voltak, szóval nagy szükségem volt pihenésre” – mesélte.

Amikor lefeküdt, még csak négy centiméterrel volt kitágulva, így fel sem merült benne, hogy hamarosan megérkezik a baba, és arra gondolt, ha eljön a tolások ideje, úgyis felébred. Reggel 7 körül egy nővér jött be megnézni az anyát, mert a baba szívhangját mutató monitor azt jelezte, hogy nincs szívhang. Az édesanya ekkor még nem pánikolt, mivel többször volt már téves riasztás, hiszen ha az anya mozgolódik, gyakorta elcsúszik a műszer vagy éppen a baba és akkor nem mutat szívhangot.

Mivel a nővér nem találta a szívhangot, megkérte az anyát, hogy forduljon az oldaláról a hátára. Ekkor az anya "érzett valamit a lábai között".