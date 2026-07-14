Éveken át azt mondták, nincs oka az aggodalomra: kiderült, tíz éve küzd mellrákkal

A 46 éves Kelly Gunn 2016-ban vett észre egy mandula alakú csomót a bal mellében. Az orvosok akkor azt közölték vele, hogy az elváltozás hormonális eredetű, és a sűrű emlőszövettel függ össze. Négy évvel később egy mammográfiás vizsgálat egy újabb csomót mutatott ki a jobb mellében, amely a mellrák egyik korai jele is lehet. A biopszia azonban jóindulatúnak minősítette az elváltozást, ezért Gunn továbbra is csak az éves szűrővizsgálatokra járt. Néhány héttel később egyetlen sör elfogyasztása után hirtelen hányni kezdett. A szokatlan rosszullét miatt újabb ultrahangot és MRI-vizsgálatot végeztek rajta. Ekkor derült ki: olyan mellrákja van, amivel tíz éve küzd.

A rózsaszín október (Pink October) a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja.

Fotó: JOAO LUIZ BULCAO / Hans Lucas

Tíz éve küzdött mellrákkal, mire diagnosztizálták

Kelly-nél a kettős emlőeltávolító műtét, masztektómia után derült ki, hogy a jobb mellében hat-hét daganat is volt.

Az orvos a műtét másnapján bejött hozzám, és azt mondta, nagyon jó döntést hoztam azzal, hogy a teljes emlőeltávolítást választottam, mert ha csak a daganatot távolították volna el, újra meg kellett volna műteniük. A jobb mellemben ugyanis hat vagy hét daganat volt. Azt mondta, a méretük alapján valószínűleg már tíz éve rákos voltam. Ez azt jelenti, hogy a biopszia téves volt, és az is téves volt, amikor azt mondták, hogy valószínűleg jóindulatú

- nyilatkozta hozzátéve, a szerencséje az volt, hogy a rák nem terjedt át a nyirokcsomóira is.

A műtét után Kelly egy Zoladex nevű kezelést kapott, mivel ösztrogén- és progeszteronérzékeny volt. A gyógyszer mellékhatásai azonban olyan súlyosak voltak, hogy 2025 szeptemberében eltávolították a petefészkeit és a petevezetékeit is, ezzel mesterséges menopauzába került.

Már a legenyhébb érintéstől is fájnak a csontjaim. A fáradtság pedig nem olyan, amit egy kis alvással ki lehet pihenni. Ez egészen mélyről jön. A nőknek önmagában is nehéz a hormonháztartásukkal, de én nem kaphatok hormonpótló kezelést, tesztoszteront vagy bármilyen enyhítő terápiát. Egyszerűen össze kell szednem magam, és együtt kell élnem vele

- részletezte hozzátéve, attól fél, hogy a rák újra kiújul majd szervezetében:

Attól, hogy nem terjedt át a nyirokcsomóimra, még lehet valahol a szervezetemben egy szunnyadó ráksejt. Soha nem leszek teljesen rákmentes. A túlélésnek nincs célvonala. Ez egész életedben kísért, és borzalmas érzés

- idézte őt az UNILAD.