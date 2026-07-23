Kiugrott a guruló autóból a hídon, majd fejest ugrott a vízbe a rendőrök elől menekülő férfi – videó

A rendőrök július 18-án hajnalban megpróbáltak megállítani egy 26 éves férfit, miután közel 120 km/órás sebességgel haladt egy olyan útszakaszon, ahol 72 km/óra volt a megengedett legnagyobb sebesség. Gavin Thor Lundgren azonban nem állt meg a felszólításra, menekülése során még vízbe is ugrott.
Az üldözés során a férfi egy kétsávos hídra hajtott, majd kiugrott a még guruló autójából, és fejjel a Table Rock-tóba vetette magát.
A rendőrök azonnal a vízi egységeket is riasztották, a férfit pedig rövid időn belül a tó partján találták meg.
A hatóságok szerint az elfogáskor ellenállt, és két rendőrt is lefejelt.
Az intézkedés során három rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett, köztük zúzódásokat és horzsolásokat – írja a Fox News.
A férfit őrizetbe vették, több bűncselekménnyel is megvádolták, köztük hivatalos személy elleni testi sértéssel, bűncselekmény miatt történő intézkedés alóli meneküléssel, valamint gondatlan vezetés miatt. Jelenleg óvadék nélkül tartják fogva a Stone megyei börtönben.
Menekülés Székesfehérvártól Balatonvilágosig
Nem állt meg a rendőri intézkedésnek egy autós Székesfehérváron, a rendőrök ezért üldözőbe vették. A sofőrt végül Balatonvilágos térségében fogták el, miután több rendőri egység összehangolt intézkedéssel elzárta az útját.