Több mint ötszázan halhattak meg két hajókatasztrófában Mianmar partjainál

Több mint ötszáz rohingya menekült halálától tartanak, miután egy hajó elsüllyedt Mianmar partjainál, egy másikkal pedig megszakadt a kapcsolat. A tragédia hátterében az ország katonai diktatúrákkal, etnikai konfliktusokkal és a 2021-es puccs után elmélyült humanitárius válsággal terhelt történelme áll.

Rohingya menekültek hajói süllyedhettek el Mianmar partjainál (A képen a Kutupalong menekülttábor egyik helyi piaca és az ott élő rohingya menekültek láthatók) Fotó: MUSTAFA HATIPOGLU / ANADOLU

Több mint ötszáz rohingya menekült halhatott meg két hajókatasztrófában

Több mint ötszáz ember halálától tartanak, miután két, főként rohingyákat szállító hajó felborulhatott Mianmar partjainál. Az áldozatok számát egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, az ENSZ szervezetei azonban súlyos emberveszteségre figyelmeztetnek – írja a Reuters.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának előzetes információi szerint a két hajó június végén indult el Mianmar Rakhine államából – olvasható az International Organization for Migration oldalán.

Az egyik fedélzetén körülbelül 250 ember tartózkodott, a járművel röviddel az indulás után megszakadt a kapcsolat. A másik hajó mintegy 280 embert szállított, és feltehetően július 8-án süllyedt el Mianmar Ayeyarwady régiójának partjainál.

A monszun idején gyakori viharok, heves esőzések és áradások különösen veszélyessé teszik a tengeri átkelést.

Menekülésre kényszerülnek a rohingyák

A rohingyák többségében muszlim, állampolgárság nélküli kisebbség tagjai. Több mint egymillióan élnek túlzsúfolt bangladesi menekülttáborokban, miután elmenekültek a mianmari hadsereg erőszakos fellépése elől.

Mianmarban továbbra is súlyos korlátozások sújtják őket, sokan internálótáborokban élnek. A romló körülmények miatt egyre többen próbálnak rozoga hajókon Malajziába jutni – derül ki az Al Jazeera cikkéből.

Katonai diktatúra, népírtás, menekültek és etnikai konfliktus Mianmarban

Mianmar történelmét gyarmati uralom, katonai diktatúrák, etnikai konfliktusok és rövid demokratikus időszakok határozták meg. A korábban Burma néven ismert országban több mint 130 hivatalosan elismert etnikai csoport él, a közöttük lévő feszültségeket pedig több kormányzat is tovább mélyítette.