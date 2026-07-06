A sürgősségin halt meg a nő, majd látta a mennyország kapuját

Egy nő, aki több mint tíz percig a klinikai halál állapotában volt, azt állítja, angyalokkal találkozott, elsöprő békét érzett, és meglátta a mennyország kapuját, mégis egyetlen dolog meggyőzte őt arról, hogy visszatérjen az élők közé. Rosemary Thornton ezt a halálközeli élményt röviddel azután tapasztalta, hogy férje öngyilkos lett, ami teljesen összetörte.

A mennyország kapujában állt a nő, de mégsem nyitotta ki azt. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A mennyország kapujában állt a nő, de mégsem nyitotta ki

Mindössze néhány hónappal férje halála után Rosemarynél második stádiumú rákot diagnosztizáltak. Imádkozott a fájdalom enyhítéséért, valamint, hogy ne kelljen újra átélnie a fájdalmas emlékeket vagy további nehéz döntéseket hoznia. Röviddel a diagnózis után biopszián esett át, de az erős vérzés ellenére hazaengedték a kórházból.

Emlékszem, ahogy álltam a zuhanyzóban és arra gondoltam, hogy most épp elvérzek. Azt hittem, ez jelenti számomra a kiutat

– idézte fel az írónő, aki végül segítséget hívott.

Mentőautó vitte be a sürgősségire, ahol morfiumot kapott, miközben még mindig vérzett és a vérnyomása leesett. Rosemary felidézte, amint elaludt, majd hirtelen kilökődött a testéből.

Úgy éreztem, mintha katapultáltak volna a testemből. Mintha egy pirítós kipattanna a kenyérpirítóból. Megállt a szívem. Valójában nem haldokolsz, hanem halott vagy.

Ekkor úgy érezte, létezésének minden darabja megszűnt, de ami még jobban meglepte, hogy az addig érzett bűntudat és gyász egy pillanat alatt elszállt.

A negatív érzelmeket magam után hagytam. A legfőbb gondolatom a béke volt… mintha minden porcikámba beleivódott volna.

Rosemary érezte egy hatalmas spirituális lény jelenlétét is. Amikor megkérdezte, hogy ki az, azonnal jött a válasz: „Te, Rosemary. Te vagy a kép és a hasonlatosság. Én vagyok az eredeti.” Egy ragyogó, fehér, köddel teli szobában találta magát, előtte egyetlen ajtóval.

Tudtam, hogy az ajtó… az a dolog, ami biztosítja, hogy ne menjek vissza

– mondta.

Elindult felé, de megállt, hogy feltegyen egy utolsó kérdést: „Vajon ez az isteni akarat, hogy egy orvosi hiba küldjön a túlvilágra?” A válasz az volt, hogy nem. Azt mondták neki, hogy a döntés még mindig az övé.

Bárhogyan is döntesz, Isten minden irgalmával, áldásával, kegyelmével, gondoskodásával és szeretetével távozol.

Épp, ahogy kinyitotta volt a mennyország kapuját egy látomást látott, amiben egy nővér a sürgősségin azt mondta neki, nem fogják hagyni, hogy meghaljon.

Ez az ápolónő előrehajolt, arcát a kezébe temette és fékezhetetlenül zokogott. És én ezt láttam. Tudtam, hogy nem hall, nem lát, nem érez engem. De én ezt láttam, amint ő könnyek között mondta: megígértem ennek a nőnek, hogy nem hagyom meghalni, és elvesztettem őt. Felismertem, hogy ez ugyanaz a gyász és kétségbeesés, amit a férjem halála óta éreztem.

Rosemary nem hagyhatta, hogy még egy embernek ezen kelljen átmenni, így elengedte a kaput, majd a kórházi ágyon találta magát. Az orvosok később közölték vele, hogy több mint 10 percig halott volt belső vérzéssel, miközben próbálták visszaállítani keringését. Bár agya nem kapott oxigént percekig, nem fedeztek fel semmilyen komplikációt az orvosok, sőt a rák minden jele eltűnt - írta a Mirror.