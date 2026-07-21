Drámai videón az életmentés: már lángolt az autó, amikor sikerült kiszabadítani a sofőrt

Egy texasi rendőr hősies akcióval mentette meg egy autós életét, miután a férfi járműve menet közben kigyulladt az autópályán. A drámai mentést fedélzeti és testkamerás felvételek is rögzítették – adta hírül a New York Post.

Másodperceken múlt az élete – égő autóból rántotta ki a sofőrt egy texasi rendőr (a kép illusztráció).

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A Southlake rendőrsége szerint az eset június 7-én történt a 114-es autópályán. A Nissan Altima menet közben hirtelen füstölni kezdett, ezért a sofőr a leállósávba húzódott. Chris Swisher járőr éppen egy másik közúti intézkedést végzett, amikor értesítették a bajba jutott autóról, és azonnal a segítségére sietett.

Drámai életmentés: leszakadt a kilincs, az ablakon át menekült a sofőr

A sűrű füst miatt a rendőr alig látta a csapdába esett sofőrt. Hiába próbálta kívülről kinyitni az ajtót, a kilincs leszakadt a kezében, ezért betörte az oldalablakot, és azon keresztül mentette ki a férfit.

Alig néhány másodperccel később az autó lángba borult.

A kocsi vezetője sérülés nélkül megúszta az esetet, a járőrnek csupán a karján perzselődött meg a szőr.

Chris Swishert a bátor helytállásáért később a Southlake Rendőrkapitányság második legmagasabb kitüntetésével jutalmazták.

A rendőr a mentés után szerényen úgy nyilatkozott, hogy csak a kötelességét teljesítette, és biztos benne, hogy bármelyik kollégája ugyanígy cselekedett volna a helyében.

Nem ez volt azonban az egyetlen különös mentés az elmúlt napokban: az Egyesült Államokban egy férfit egy mobil WC szennyvíztartályából kellett kiszabadítaniuk a tűzoltóknak.