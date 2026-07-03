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mentő

Rohantak a mentők: egy szálloda erkélyéről zuhant le egy tinédzser

1 órája
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A fiatal fiú életéért azóta is küzdenek. A tinédzser péntek reggel zuhant le egy szálloda egyik erkélyéről, majd ezután súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
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Az életéért küzd egy brit tinédzser, miután lezuhant egy athéni szálloda első emeletének erkélyéről péntek reggel. A mentőszolgálat munkatársai azonnal a helyszínre siettek, majd kórházba szállították a 17 éves fiatalt, aki több sérülést elszenvedett, az állapota pedig továbbra is válságos.

mentő
Rohantak a mentők: válságos állapotban került kórházba a lezuhant tinédzser / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Rohantak a mentők: válságos állapotban került kórházba a lezuhant tinédzser

A hírek szerint később letartóztatták egy helyi szupermarket tulajdonosát, aki állítólag alkoholt adott el a tinédzsernek, nem sokkal a baleset előtt. A görög hatóságok mindeközben vizsgálatot indítottak az esettel kapcsolatban.

Túl korai lenne megállapítani, mi történt pontosan. Amit biztosan tudunk, az az, hogy a fiú a szálloda első emeletéről zuhant le, és hogy alkoholt fogyasztott

- mondta el egy nyomozó.

A mentőszolgálatok a hírek szerint perceken belül a helyszínre érkeztek Chalandri északi külvárosában, majd a tinédzsert kórházba szállították.

Több sérülést is elszenvedett, köztük néhány belsőt is: jelenleg az intenzív osztályon fekszik létfenntartó gépeken.  Ez egy nagyon nehéz helyzet, és imádkozunk azért, hogy túlélje

- árulta el egy forrás.

Mindez alig néhány nappal azután történt, hogy egy brit nőt eltalált egy lezuhanó kő a híres görögországi Nidri-vízesésnél Lefkádában. A turistát ezt követően kórházba szállították, ahol műtéten esett át, az állapota pedig továbbra is kritikus - írja a Daily Mail.

 

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