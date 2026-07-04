Azonnal mentőt riasztottak: kiesett az erkélyről és több métert zuhant egy kétéves kislány

Súlyos balesethez riasztották a mentőket pénteken, miután egy kétéves kislány kiesett egy medgyesi ingatlan első emeleti erkélyéről. A gyermek nagyjából négy métert zuhant.

Rohantak a mentők: kiesett az erkélyről egy kétéves kislány (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Rohantak a mentők: kiesett az erkélyről egy kétéves kislány

A gyermek magánál volt, amikor a mentőszolgálatok a helyszínre érkeztek, azonban mellkasi és hasi sérüléseket, valamint medencesérülést szenvedett. Miután elsősesélynyújtásban részesítették, a mentők kórházba szállították.

Azt, hogy pontosan hogyan történhetett a baleset, egyelőre nem tudni: a körülményeket jelenleg a Szeben megyei rendőr-főkapitányság vizsgálja - írja a Maszol.