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kislány

Azonnal mentőt riasztottak: kiesett az erkélyről és több métert zuhant egy kétéves kislány

1 órája
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A gyermek súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők kiérkezése után elsősegélynyújtásban részesítették, majd kórházba szállították.
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kislánybaleseterkélykórház

Súlyos balesethez riasztották a mentőket pénteken, miután egy kétéves kislány kiesett egy medgyesi ingatlan első emeleti erkélyéről. A gyermek nagyjából négy métert zuhant.

Súlyos balesetben sérült meg egy kisfiú Sydney-ben, miután egy autó egy gyorsétterem falának csapódott
Rohantak a mentők: kiesett az erkélyről egy kétéves kislány (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Rohantak a mentők: kiesett az erkélyről egy kétéves kislány

A gyermek magánál volt, amikor a mentőszolgálatok a helyszínre érkeztek, azonban mellkasi és hasi sérüléseket, valamint medencesérülést szenvedett. Miután elsősesélynyújtásban részesítették, a mentők kórházba szállították.

Azt, hogy pontosan hogyan történhetett a baleset, egyelőre nem tudni: a körülményeket jelenleg a Szeben megyei rendőr-főkapitányság vizsgálja - írja a Maszol.

A napokban hasonló baleset történt Athénban is: ekkor egy 17 éves, brit tinédzser zuhant le egy szálloda első emeletének erkélyéről. A fiatal fiú több sérülést elszenvedett, az állapota pedig továbbra is válságos.

 

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