Azonnal mentőt riasztottak: kiesett az erkélyről és több métert zuhant egy kétéves kislány

A gyermek súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők kiérkezése után elsősegélynyújtásban részesítették, majd kórházba szállították.
Súlyos balesethez riasztották a mentőket pénteken, miután egy kétéves kislány kiesett egy medgyesi ingatlan első emeleti erkélyéről. A gyermek nagyjából négy métert zuhant.
Rohantak a mentők: kiesett az erkélyről egy kétéves kislány
A gyermek magánál volt, amikor a mentőszolgálatok a helyszínre érkeztek, azonban mellkasi és hasi sérüléseket, valamint medencesérülést szenvedett. Miután elsősesélynyújtásban részesítették, a mentők kórházba szállították.
Azt, hogy pontosan hogyan történhetett a baleset, egyelőre nem tudni: a körülményeket jelenleg a Szeben megyei rendőr-főkapitányság vizsgálja - írja a Maszol.
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A napokban hasonló baleset történt Athénban is: ekkor egy 17 éves, brit tinédzser zuhant le egy szálloda első emeletének erkélyéről. A fiatal fiú több sérülést elszenvedett, az állapota pedig továbbra is válságos.