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Utcai harc New Yorkban: a gördeszkás betörte a Mercedes szélvédőjét, majd a sofőrt is leterítette - videó

1 órája
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Egy Mercedes sofőrje és egy szőkére festett hajú gördeszkás csapott össze New Yorkban. A dulakodás olyan durvává vált, hogy a Mercedes sofőrje végül kórházba került.
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new yorkmercedeskórház

Látványos utcai verekedés robbant ki New Yorkban, amikor egy gördeszkás és egy Mercedes SUV sofőrje egymásnak esett. A jelenetről készült videó futótűzként terjed az interneten, az X-en már több millióan látták – írja a New York Post

Mercedes
Durva fordulat: a Mercedes sofőrje a gördeszkával ütött vissza, mégis ő húzta a rövidebbet
Fotó: X/képernyőfotó

A gördeszka lett a fegyver

A beszámolók szerint a vita azután alakult ki, hogy a Mercedes vezetője kis híján elütötte a szőkére festett hajú deszkást és barátját. A szájkarate pillanatok alatt tettlegességig fajult.

A festett hajú srác előbb betörte az autó szélvédőjét a deszkájával, majd többször is az autónak csapta azt. 

Az idegbe jött sofőr kiszállt a megrongált járműből, felkapta a négykerekű "fegyvert", és azzal ütött vissza.

A dulakodás ezután tovább eszkalálódott: a deszkás arc földre vitte a sofőrt, majd ismét felkapta a a sporteszközt, és fejbe ütötte vele. Az autóból előkerült egy nő is, aki kétségbeesetten azt kiabálta: „Hagyd abba!”

Eszméletlenül került kórházba a Mercedes sofőrje

A verekedés végül akkor ért véget, amikor a gördeszkás fojtófogásba szorította a Mercedes vezetőjét. A videón hallható, amint azt kiabálja: „Ő támadt rám!”, míg barátja azt üvölti a bámészkodóknak: „Elütött minket az autójával!”

A rendőrség közlése szerint az autós a fojtófogás miatt elvesztette az eszméletét. Mentő szállította a Bellevue Kórházba, állapota stabil.

A gördeszkás még a rendőrök kiérkezése előtt elmenekült, az ügyben egyelőre senkit sem tartóztattak le, a nyomozás folyamatban van.

A felvételt készítő Michael O'Hara a kritikákra reagálva azt mondta, New Yorkban az emberek nem avatkoznak bele mások konfliktusaiba. Szerinte ugyanakkor a sofőr hibázott, amikor kipattant az autóból.

Én biztosan nem szálltam volna ki a kocsiból, hogy verekedjek valakivel

 – fogalmazott.

Nemcsak New Yorkban fajult tettlegességig egy konfliktus: a mexikóvárosi repülőtéren is kaotikus jelenetek játszódtak le, miután egy állítólag ittas utascsoportot leszállítottak a repülőről. A tömegverekedésről videó is készült.

 

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