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gyermek

Az ajándékáért rohant ki a kislány, rémisztő, mi bújt meg alatta

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Veszélyes baleset történt egy családi ház udvarán. Egy mérgeskígyó mart meg egy hároméves kislányt az Egyesült Államokban, amikor kiszaladt felvenni az Amazon-csomagot, amelyben az ajándéka érkezett. A kígyómarás miatt a gyermek intenzív osztályra került.
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gyermekkislánymérgeskígyócsomag

Mérgeskígyó támadt egy hároméves kislányra Kaliforniában. A csörgőkígyó az Amazon-csomag alatt rejtőzött, és akkor mart, amikor a gyermek fel akarta venni a küldeményt.

Mérgeskígyó támadt egy hároméves kislányra Kaliforniában
Mérgeskígyó támadt egy hároméves kislányra Kaliforniában (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Mérgeskígyó marta meg a hároméves kislányt 

Mérgeskígyó marta meg egy hároméves kislány kezét a kaliforniai Santa Claritában, amikor a gyermek kiszaladt az udvarra az Amazon által kézbesített ajándékáért. A csörgőkígyó a barna, bélelt csomag alatt rejtőzött, és akkor támadt, amikor a kislány, Addy megpróbálta felvenni a küldeményt.

A kislány édesanyja azonnal segítséget kért, a mentők pedig kórházba szállították a gyermeket. Addy ellenmérget kapott, később azonban az intenzív osztályra kellett átszállítani. Két éjszakát töltött ott, és további két adag ellenméreggel kezelték.

Édesapja szerint a kislány állapota sokat javult, körülbelül 70 százalékban felépült. Bal keze még mindig véraláfutásos, de jókedvű, és folyamatosan azt kérdezi, miért marta meg a kígyó.

A család adománygyűjtést indított a jelentős kórházi költségek miatt. A kampányban már több mint 12 ezer dollár gyűlt össze – írta meg a Daily Mail.

Helikopterrel vittek ellenmérget a mérges kígyó által megmart gyermeknek

Minden perc számított, miután egy gyermeket keresztes vipera mart meg Bajorországban. Az állapota gyorsan romlani kezdett, ezért a hiányzó ellenmérget mentőhelikopterrel szállították a kórházba, ahol végül sikerült stabilizálni.

 

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