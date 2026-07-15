Mérgező vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben, sokakat evakuáltak

A mérgező vegyi anyag szivárgását a kikötőbe érkező egyik tengerjáró hajón szállított konténeren észlelték.

Mérgező vegyi anyag miatt evakuálták az embereket

Fotó: Twitter/X

A kifolyt, egyelőre azonosítatlan folyadék gőzétől 130 kiköti munkás rosszul lett, mindegyiküket kórházba vitték.

Többeket azóta kiengedtek, egy munkást továbbra is intenzív osztályon ápolnak.

Giftig lek in haven bij Antwerpen, één persoon naar intensive care https://t.co/aKCC5fOPBc — Nieuwsblad Transport (@NTnl) July 15, 2026

Megkezdték a mérgező vegyi anyag vizsgálatát

A hajó körül biztonsági kerítést húztak. A mentőszolgálatok a helyszínen folytatták a vegyi anyag azonosítását és a lakosságra jelentett lehetséges kockázatának elemzését.

Előzetes feltételezések szerint kénsav szivárgott a konténerből.

A katasztrófavédelmi egységek a szivárgás megfékezésén dolgoznak, valamint azon, hogy megállapítsák: a vegyi anyag károsodást okozott-e a hajó szerkezetében, vagy érintette-e a rakományát.

A jelentés szerint a hajón kigyulladt egy vegyszereket tartalmazó tartály is, ezért a kikötői dokkon minden tevékenységet felfüggesztettek.

A hajó közelében található zsilipet és hidakat óvintézkedésként lezárták, a tengerjáró hajók forgalmát az antwerpeni kikötő egészében felfüggesztették.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy kerüljék el a területet.

Ismeretlen szennyező anyag lephette el a levegőt

Egy szintetikus szennyező anyagot már nemcsak a városokban, hanem távolabbi térségekben is kimutattak a levegőben. A veszélyes mérgező anyag jelenléte azért aggasztó, mert a kutatók szerint a belélegzett mennyisége is jelentős lehet. A legnagyobb probléma, hogy egyelőre nem tudni pontosan, milyen egészségügyi következményekkel járhat.