Mérgező vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben, sokakat evakuáltak

A mérgező vegyi anyag szivárgását a kikötőbe érkező egyik tengerjáró hajón szállított konténeren észlelték.
A kifolyt, egyelőre azonosítatlan folyadék gőzétől 130 kiköti munkás rosszul lett, mindegyiküket kórházba vitték.
Többeket azóta kiengedtek, egy munkást továbbra is intenzív osztályon ápolnak.
Megkezdték a mérgező vegyi anyag vizsgálatát
A hajó körül biztonsági kerítést húztak. A mentőszolgálatok a helyszínen folytatták a vegyi anyag azonosítását és a lakosságra jelentett lehetséges kockázatának elemzését.
Előzetes feltételezések szerint kénsav szivárgott a konténerből.
A katasztrófavédelmi egységek a szivárgás megfékezésén dolgoznak, valamint azon, hogy megállapítsák: a vegyi anyag károsodást okozott-e a hajó szerkezetében, vagy érintette-e a rakományát.
A jelentés szerint a hajón kigyulladt egy vegyszereket tartalmazó tartály is, ezért a kikötői dokkon minden tevékenységet felfüggesztettek.
A hajó közelében található zsilipet és hidakat óvintézkedésként lezárták, a tengerjáró hajók forgalmát az antwerpeni kikötő egészében felfüggesztették.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy kerüljék el a területet.
Ismeretlen szennyező anyag lephette el a levegőt
Egy szintetikus szennyező anyagot már nemcsak a városokban, hanem távolabbi térségekben is kimutattak a levegőben. A veszélyes mérgező anyag jelenléte azért aggasztó, mert a kutatók szerint a belélegzett mennyisége is jelentős lehet. A legnagyobb probléma, hogy egyelőre nem tudni pontosan, milyen egészségügyi következményekkel járhat.