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Összeomlott a Facebook Messenger: rengeteg magyar felhasználót érint a hiba

meta

Összeomlott a Facebook Messenger: rengeteg magyar felhasználót érint a hiba

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Sok felhasználónál akadozni kezdett a Meta népszerű üzenetküldő szolgáltatása szerda délután. A Messenger hibája miatt többeknél nem működik megfelelően az üzenetek küldése és fogadása, a problémát pedig a hibajelentéseket gyűjtő oldalak is érzékelték.
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metamessengerinstagram

Magyar idő szerint szerda délután, nem sokkal 16 óra előtt kezdtek érkezni a jelentések arról, hogy problémák vannak a Messenger működésével - vette észre a HVG.

Messenger hiba: nem lehet üzeneteket küldeni és fogadni
Messenger hiba: nem lehet üzeneteket küldeni és fogadni Fotó: Brian J. Tromp / Unsplash 

A felhasználók tapasztalatai szerint az elküldött üzenetek nem érkeznek meg a címzettekhez, illetve a rendszer hosszabb ideig csak a küldés állapotát mutatja, majd hibaüzenetet jelenít meg.

A problémát a Downdetector nevű hibajelző oldal is észlelte, ahol rövid idő alatt jelentősen megnőtt a bejelentések száma.

A hiba érinti az asztali böngészős verziót és a mobilalkalmazást is. Egyes esetekben az üzenet elküldése után a rendszer a „Something went wrong” hibaüzenetet jeleníti meg.

Az Instagram működésében is lehetnek fennakadások

A jelentések szerint nemcsak a Messenger, hanem az Instagram működésében is tapasztaltak problémákat egyes felhasználók, miközben a Facebook szolgáltatása egyelőre nagyobb fennakadások nélkül működik.

A Meta az elmúlt időszakban több hasonló technikai hibával is szembesült.

 Néhány nappal korábban a Facebook működésében volt részleges kiesés, június végén pedig a Messenger, a Facebook és az Instagram szolgáltatásait is érintette egy nagyobb leállás.

A vállalat egyelőre nem közölt hivatalos tájékoztatást a mostani Messenger hiba okáról vagy a helyreállítás várható időpontjáról.

 

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