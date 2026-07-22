Összeomlott a Facebook Messenger: rengeteg magyar felhasználót érint a hiba

Magyar idő szerint szerda délután, nem sokkal 16 óra előtt kezdtek érkezni a jelentések arról, hogy problémák vannak a Messenger működésével - vette észre a HVG.

Messenger hiba: nem lehet üzeneteket küldeni és fogadni Fotó: Brian J. Tromp / Unsplash

A felhasználók tapasztalatai szerint az elküldött üzenetek nem érkeznek meg a címzettekhez, illetve a rendszer hosszabb ideig csak a küldés állapotát mutatja, majd hibaüzenetet jelenít meg.

A problémát a Downdetector nevű hibajelző oldal is észlelte, ahol rövid idő alatt jelentősen megnőtt a bejelentések száma.

A hiba érinti az asztali böngészős verziót és a mobilalkalmazást is. Egyes esetekben az üzenet elküldése után a rendszer a „Something went wrong” hibaüzenetet jeleníti meg.

Az Instagram működésében is lehetnek fennakadások

A jelentések szerint nemcsak a Messenger, hanem az Instagram működésében is tapasztaltak problémákat egyes felhasználók, miközben a Facebook szolgáltatása egyelőre nagyobb fennakadások nélkül működik.

A Meta az elmúlt időszakban több hasonló technikai hibával is szembesült.

Néhány nappal korábban a Facebook működésében volt részleges kiesés, június végén pedig a Messenger, a Facebook és az Instagram szolgáltatásait is érintette egy nagyobb leállás.

A vállalat egyelőre nem közölt hivatalos tájékoztatást a mostani Messenger hiba okáról vagy a helyreállítás várható időpontjáról.