A mesterséges intelligencia fejlesztői számára a régi könyvek különösen értékes tanítóadatot jelentenek, mert tartalmukat még nem szennyezték be az MI által generált szövegek. A tömeges felvásárlások következtében azonban ritka és már nem nyomtatott művek kevés megmaradt példányai is veszélybe kerülhetnek –írja a Futurism.com.

Mesterséges intelligencia: Az MI-cégek antik könyveket vásárolnak fel, hogy tartalmukkal tanítsák modelljeiket, majd elképesztő mennyiségben megsemmisítik őket (A kép illusztráció) Forrás: Pexels

Antik könyveket semmisítenek meg tömegesen az MI-cégek a mesterséges intelligencia miatt

Az MI-cégek hatalmas mennyiségben vásárolnak fel régi, antik és ritka könyveket, hogy azok tartalmával tanítsák mesterségesintelligencia-modelljeiket. A köteteket azonban nem könyvtárakba vagy gyűjteményekbe szánják: szétdarabolják, beszkennelik, majd megsemmisítik őket.

A vállalatok számára a nyomtatott könyvek azért különösen értékesek, mert a nagy nyelvi modellek megjelenése előtt írt szövegek még biztosan nem tartalmaznak MI által létrehozott tartalmakat.

Az ISBNdb nevű könyvadatbázis szerint a 2022 előtt megjelent kötetek olyan „tiszta” tanítóanyagot jelentenek, amelyet nem szennyeztek be a világhálón egyre nagyobb számban terjedő, mesterségesen generált szövegek.

Hidraulikus gépekkel vágják szét a könyveket

Az Anthropic egy korábbi per iratai szerint hidraulikus vágógéppel távolította el a felvásárolt könyvek lapjait, majd ipari berendezésekkel digitalizálta azokat. A fizikai példányok így használhatatlanná váltak, tartalmuk viszont bekerülhetett az MI-modellek tanításához használt adatállományba.

A fizikai példányok így használhatatlanná váltak, tartalmuk viszont bekerülhetett az MI-modellek tanításához használt adatállományba (Illusztráció) Forrás: Pexels

A módszert egy bíróság átalakító jellegű felhasználásnak minősítette, mivel a vállalat nem új könyvpéldányokat terjesztett, hanem digitális tanítóanyagot készített belőlük. Ez azonban nem szüntette meg a szerzői jogi és erkölcsi aggályokat.

Ritka könyvek utolsó példányai is eltűnhetnek

Az ISBNdb állítólag már ezer és egymillió darab közötti könyvet is képes közvetíteni egyetlen megrendelésben, miközben az MI-cégek kilétét titokban tartja. Egy könyvkereskedő arról számolt be, hogy a forgalma néhány hét alatt heti húsz kötetről több százra emelkedett.

A felvásárolt készletekben ritka, idegen nyelvű és már nem nyomtatott művek is lehetnek. Emiatt előfordulhat, hogy az MI-cégek egy-egy könyv utolsó fennmaradt példányai közül is megsemmisítenek néhányat, pusztán azért, hogy újabb adatokat juttassanak modelljeikbe.