A mesterséges intelligencia fejlesztői számára a régi könyvek különösen értékes tanítóadatot jelentenek, mert tartalmukat még nem szennyezték be az MI által generált szövegek. A tömeges felvásárlások következtében azonban ritka és már nem nyomtatott művek kevés megmaradt példányai is veszélybe kerülhetnek –írja a Futurism.com.
Antik könyveket semmisítenek meg tömegesen az MI-cégek a mesterséges intelligencia miatt
Az MI-cégek hatalmas mennyiségben vásárolnak fel régi, antik és ritka könyveket, hogy azok tartalmával tanítsák mesterségesintelligencia-modelljeiket. A köteteket azonban nem könyvtárakba vagy gyűjteményekbe szánják: szétdarabolják, beszkennelik, majd megsemmisítik őket.
A vállalatok számára a nyomtatott könyvek azért különösen értékesek, mert a nagy nyelvi modellek megjelenése előtt írt szövegek még biztosan nem tartalmaznak MI által létrehozott tartalmakat.
Az ISBNdb nevű könyvadatbázis szerint a 2022 előtt megjelent kötetek olyan „tiszta” tanítóanyagot jelentenek, amelyet nem szennyeztek be a világhálón egyre nagyobb számban terjedő, mesterségesen generált szövegek.
Hidraulikus gépekkel vágják szét a könyveket
Az Anthropic egy korábbi per iratai szerint hidraulikus vágógéppel távolította el a felvásárolt könyvek lapjait, majd ipari berendezésekkel digitalizálta azokat. A fizikai példányok így használhatatlanná váltak, tartalmuk viszont bekerülhetett az MI-modellek tanításához használt adatállományba.
A módszert egy bíróság átalakító jellegű felhasználásnak minősítette, mivel a vállalat nem új könyvpéldányokat terjesztett, hanem digitális tanítóanyagot készített belőlük. Ez azonban nem szüntette meg a szerzői jogi és erkölcsi aggályokat.
Ritka könyvek utolsó példányai is eltűnhetnek
Az ISBNdb állítólag már ezer és egymillió darab közötti könyvet is képes közvetíteni egyetlen megrendelésben, miközben az MI-cégek kilétét titokban tartja. Egy könyvkereskedő arról számolt be, hogy a forgalma néhány hét alatt heti húsz kötetről több százra emelkedett.
A felvásárolt készletekben ritka, idegen nyelvű és már nem nyomtatott művek is lehetnek. Emiatt előfordulhat, hogy az MI-cégek egy-egy könyv utolsó fennmaradt példányai közül is megsemmisítenek néhányat, pusztán azért, hogy újabb adatokat juttassanak modelljeikbe.
Mi történik, ha elszabadul a mesterséges intelligencia?
A héten egy elszabadult MI-modell tartotta lázban a techvilágot, ami rengeteg kérdést vetett fel a szakértőkben. Valóban veszélyt jelenthet az emberiségre egy teljesen függetlenné vált mesterséges intelligencia?
Az MI kevesebb mint két nap alatt 17 000 műveletet hajtott végre, és sikeresen betört a nagy techcéghez, hogy titkosított információkat szerezzen meg.
Mindezek ellenére a legnagyobb kérdés az volt, hogy pontosan ki felelős a támadásért. Bár rendőrségi nyomozás és rengeteg elmélet született arról, melyik hackercsoport állhat a háttérben, végül fény derült a tettes kilétére: a ChatGPT volt az. A legbizarrabb az egészben mégis az, hogy az OpenAI állítása szerint a chatbot teljesen önállóan, mindennemű engedély vagy utasítás nélkül hajtotta végre az akciót.