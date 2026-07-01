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mesterséges intelligencia

„A főnököm csak a mesterséges intelligenciára hallgat” – egy dolgozó szerint teljesen elszabadult a helyzet

21 perce
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Egy alkalmazott szerint főnöke már szinte minden döntését egy AI-chatbot tanácsaira alapozza, miközben teljesen figyelmen kívül hagyja a munkatársak véleményét. A mesterséges intelligencia használata szerinte odáig fajult, hogy a vezető már a program előrejelzéseit kéri számon az embereken.
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mesterséges intelligenciaalkalmazottmunkahely

Vírusként terjed a Redditen egy bejegyzés, amelyben egy alkalmazott azt állítja, hogy a főnöke viselkedése teljesen megváltozott a mesterséges intelligencia iránti megszállottsága miatt. Elmondása szerint a vezető már kizárólag az Anthropic által fejlesztett Claude nevű chatbot elemzéseire és javaslataira támaszkodik, a dolgozók tapasztalatait pedig figyelmen kívül hagyja.

mesterséges intelligencia
Egy vezető csak a mesterséges intelligencia javaslataira támaszkodik, a dolgozók tapasztalatait pedig figyelmen kívül hagyja
Fotó: Unsplash

A felhasználó a „A főnököm AI-pszichózisban szenved, és nagy bajban vagyunk” című bejegyzésében arról számolt be, hogy a munkahelyi megbeszéléseken a vezető rendszeresen felolvassa a Claude-dal folytatott beszélgetéseit, majd azt várja el a csapattól, hogy teljesítsék a mesterséges intelligencia által megfogalmazott előrejelzéseket.

A dolgozó szerint ezzel az a probléma, hogy a chatbot nem ismeri az ügyfelek igényeit és a vállalat működésének sajátosságait, ezért a jóslatai gyakran nem válnak valóra. Amikor ez megtörténik, a vezető nem a rendszer tévedését feltételezi, hanem a munkatársakat hibáztatja.

A bejegyzés szerzője azt írta, szomorúan nézi, ahogy főnöke egyre mélyebbre merül ebben a gondolkodásmódban, ami szerinte nemcsak a vezető mentális állapotára lehet káros, hanem az egész munkahelyi légkört is rombolja – írja az NDTV.

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Többen arról számoltak be, hogy a mesterséges intelligencia miatt háttérbe szorulnak a dolgozók szakmai érvei
Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Máshol is egyre nagyobb teret hódít a mesterséges intelligencia

A történethez számos felhasználó csatlakozott saját tapasztalataival. Többen arról számoltak be, hogy náluk is egyre nagyobb szerepet kapnak a mesterséges intelligencia által készített elemzések, miközben háttérbe szorulnak a dolgozók szakmai érvei.

  • Egy hozzászóló azt írta, nem szeretné, ha minden döntést mesterséges intelligencia hozna meg, mert továbbra is az emberek ítélőképességében bízik. Egy másik szerint sokan valójában olyan rendszert kerestek, amely helyettük gondolkodik és minden kérdésre kész választ ad.
  • Akadt olyan felhasználó is, aki azt állította, náluk a vezérigazgató minden dokumentumot feltölt egy chatbotnak azzal a kérdéssel, hogy „mi a probléma ezzel?”. Mivel a kérdés túlságosan általános, a rendszer rendre kifogásokat talál, emiatt hónapok óta nem hagytak jóvá új fejlesztéseket, befagyasztották a marketingköltségvetést, a vállalat pedig pénzügyi nehézségekkel küzd.
  • Egy másik kommentelő arról számolt be, hogy cégük vezetője egy hétvége alatt teljesen rákattant a Claude-ra, majd hétfő reggel több tucat oldalas dokumentumokat küldött minden dolgozónak arról, hogy a chatbot szerint melyik részleg hogyan teljesít, és min kellene változtatnia.

Bár a történet valódisága nem ellenőrizhető, a bejegyzés ismét felerősítette azt a vitát, hogy a mesterséges intelligencia milyen szerepet töltsön be a munkahelyi döntéshozatalban, és hol húzódik a határ a hasznos eszközhasználat és a túlzott függőség között.

Már az állásinterjúkon sem tudják, mire van szükség

Egyre több szakértő figyelmeztet: a technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy a cégek már azt sem tudják pontosan, kit és milyen tudással kellene felvenniük. A mesterséges intelligencia már nemcsak a programozók munkáját alakítja át, hanem az állásinterjúkat is.

 

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